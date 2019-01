Bastia en huitièmes, Le Havre déraille

Vitré 3-0 Le Havre

Vitré : Aubeneau, Rocu, Le Borgne, Guilbault, Barru, Sorín, Duval, Elaz, Rouger, Gros, Lebacle.



Le Havre : Balijon, Traoré, Bese, Mayembo, Coulibaly, Youga, Lekhal, Abdelli, Bonnet, Thiaré, Assifuah.

FC, à Furiani

En voilà une bonne soirée pour Bastia À domicile et devant quelque 4000 supporters, le Sporting a fait honneur à son bruyant public en faisant ce qu'on attendait de lui : se qualifier pour les huitièmes de finale de Coupe de France . Jamais inquiété par un Noisy-le-Grand tout simplement moins fort (hormis dans le temps additionnel durant lequel il a réduit la marque), les Corses ont plié la rencontre dès la première mi-temps. Petit, le gardien du club de Regional 1 (sixième échelon), s'est d'abord loupé devant Moretti, puis Mesbah a marqué le but de break dans une chaude ambiance.Suffisant pour passer au prochain tour, et croire à une nouvelle épopée pour un leader de National 3 en reconquête. Et boom, la surprise.Évoluant en National 2, soit l'équivalent de la quatrième division, Vitré a collé une rouste au Havre, septième de Ligue 2 et candidat à la montée dans l'élite, en seizièmes de finale de Coupe de France . Les outsiders ont fait la différence à la demi-heure de jeu avec l'ouverture du score de Lebacle, avant d'enfoncer le clou en deuxième mi-temps par Sorín et Elaz.Un huitième-de-finaliste peut-être à la portée de... Bastia