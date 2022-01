Bastia éjecte Reims au bout du suspense

Pas de VAR, mais pas de hors-jeu non plus : Ekitike fait mouche face à Bastia, 1⃣-0⃣ pour Reims juste avant la pause #SDRSCBLa #CoupeDeFrance en direct https://t.co/nycOjGHdNC pic.twitter.com/eopu9B0lPL — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 29, 2022

: Diouf - Gravillon, Faes, Abdelhamid – Flips (Mbuku, 76e), Kebbal (Adeline, 46e), Matusiwa, Cajuste (Hornby, 76e), Busi - Van Bergen, Ekitike. Entraîneur : Óscar García.



: Placide - Le Cardinal, Sainati, Bocognano, Guidi, Schur - Salles Lamonge, Sylla (Taoui, 69e), Vincent - Santelli, Talal (Magri, 63e). Entraîneur : Régis Brouard.

MD

Quand l’expérience fait la différence.23. C’est tout simplement la moyenne d’âge du onze rémois composé par Óscar García à l’occasion de la réception de Bastia. Pour le compte de ce huitième de finale de Coupe de France, seul l’expérimenté et capitaine Yunis Abdelhamid, 34 ans, dépasse la moyenne du jour. Et c’est sûrement ce manque d’expérience qui a empêché les jeunes rouge et blanc, pourtant parfaitement emmenés par Hugo Ekitike, de voir les quarts de finale de la compétition.Après avoir déjà trouvé le chemin des filets à huit repises dans l’élite française, Hugo Ekitike a ouvert son compteur en Coupe de France et n’en finit plus de surprendre. En vrai renard des surfaces, la pépite de 19 piges a été parfaitement servie par Mitchell van Bergen et a marqué le premier but de la rencontre. Au retour des vestiaires, les visiteurs se sont montrés bien plus dangereux, et Salles Lamongepousse même les jeunes Rémois à sceller leur sort aux tirs au but. On connaît la suite, le jeune Andrew Gravillon rate complètement son penalty et permet aux Bastiais de faire un beau coup !Vingt ans après, une nouvelle finale de Coupe de France en vue pour le Sporting ?