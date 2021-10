Başakşehir cuisine Beşiktaş

İstanbul Başakşehir (4-1-4-1) : Babacan - Caiçara (Özbayraklı, 76e), Epureanu, Ndayishimiye, Lima - Tekdemir (Žulj, 89e) - Višća, Chadli (Ciğerci, 60e), Özcan, Türüç (Gulbrandsen, 76e) - Okaka. Entraîneur : Emre Belözoğlu.



Beşiktaş (4-1-4-1) : Günok - Rosier, Hutchinson (Uysal, 46e), Vida, R. Yılmaz - Josef - Welinton, Ghezzal, Özyakup (Teixeira, 46e), G. Yalçın (Larin, 46e) - Batshuayi. Entraîneur : Sergen Yalçın.

Pour la première officielle d'Emre Belözoğlu après le licenciement d'Aykut Kocaman, l'İstanbul Başakşehir est venu à bout d'un Beşiktaş peu inspiré (3-2), qui a définitivement noyé son avance acquise en début d'exercice.La première période des Aigles noirs se résume à une montée de Rıdvan Yılmaz, suivie d'un centre placé pour Güven Yalçın (25), signe que l'infirmerie pleine d'avant-trêve a laissé des traces. Batshuayi, combatif et pressant, aura fait illusion. Pas assez pour voler la vedette à Okaka, fin limier après une faute de main de Günok sur un tir de Višća (). La logique semble respectée, après les chaudes alertes de Caiçara (13) et Özcan (24).Une ardoise cassée et des arbres généalogiques secoués plus tard, le coach Yalçın lance notamment Teixeira et Larin dans la bataille. Pari gagnant. Sur une pelouse toujours plus glissante et gorgée d'eau, les remplaçants du BJK tirent leur épingle du jeu : à la frappe cadrée de Larin (51), succède l'égalisation de Teixeira, qui fructifie l'offrande d'un Babacan parti à la pêche aux moules (). Problème, Teixeira croque plusieurs actions et les locaux maîtrisent le Ctrl+C/Ctrl+V : leGulbrandsen régale Okaka en contre (), avant de conclure comme un grand une nouvelle attaque en surnombre (). Les nombreux penaltys réclamés par Beşiktaş trouveront leur écho après une main de Lima : un but mérité pour Batshuayi (), mais plutôt pour du beurre au moment de faire les comptes.Désormais quatorzième de Süper Lig, le champion 2019-2020 respire un peu mieux. Troisièmes, les visiteurs pourraient voir Fenerbahçe et Trabzonspor prendre cinq points d'avance, et Galatasaray revenir à leur hauteur.