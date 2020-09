Bartomeu accusé de corruption

TM

Et ça continue, encore et encore...Selon les informations du quotidien espagnol El Mundo , le conseil d'administration du FC Barcelone ferait l'objet d'allégation de corruption. En février dernier, le club catalan était déjà suspecté d'être à l'origine d'une campagne de calomnies contre des figuressur les réseaux sociaux dans le but d'améliorer l'image du président Josep Bartomeu. Rebelote six mois plus tard : selon un rapport du quotidien espagnol, les Catalans auraient déboursé jusqu'à 600% de plus que le taux initial pour les services de 13 Ventures, une entreprise de communication chargée de surveiller les réseaux sociaux pour le FCB. Dans un rapport, remis au juge en charge du dossier, les Mossos d'Esquadra – les forces de police de la Catalogne – concluent à des preuves de corruptionComme si le feuilleton Messi ne suffisait pas.