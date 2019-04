Demies pour le Barça, doublé pour Messi

Comme attendu et avec un Messi de gala (deux buts dans les vingt premières minutes), Barcelone s'est qualifié sans aucune difficulté en demi-finales de Ligue des champions en pulvérisant Manchester United. Pas de regret pour les Anglais, inférieurs aux Catalans à qui ils ont en plus offert des cadeaux.

405

Deux offrandes offertes au Messi

Un 3-0 normal et prévu

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Roberto (Semedo, 71e), Piqué, Lenglet, Alba - Rakitić, Busquets, Arthur (Vidal, 75e) - Messi, Suárez, Coutinho (Dembélé, 81e). Entraîneur : Valverde.



Manchester United (4-3-3) : De Gea - Jones, Smalling, Lindelöf, Young - McTominay, Pogba, Fred - Martial (Dalot, 65e), Rashford (Lukaku, 73e), Lingard (Sánchez, 80e). Entraîneur : Solskjær.

Il n'avait plus marqué à ce stade de la compétition depuis 2013, soit douze parties consécutives sans but en quarts de finale de Ligue des champions. Une anomalie, pour lui. Alors, c'est peu dire que tout le monde l'attendait. Forcément, Messi leur a répondu. Et plutôt deux fois qu'une : en l'espace de vingt minutes, l'Argentin s'est offert un doublé au détriment d'un Manchester United que son équipe avait déjà battu à l'aller en Angleterre sur le plus petit des scores.Il faut dire que leslui ont facilité la tâche. Encore fallait-il que lasache exploiter ses cadeaux, ce qu'il a réalisé sans trembler pour valider la qualification de Barcelone en demi-finales de C1. Un Barça qui croit dur comme fer pouvoir aller au bout de la compétition, surtout quand son Sud-Américain se montre aussi en forme.Pourtant, c'est bien Manchester qui signe une entame de match tonitruante. Ayant perdu la première manche, lessavent parfaitement qu'ils ont du retard sur les Catalans. Servi par Pogba, Rashford touche ainsi la barre transversale dès la 33seconde de jeu. Ça y est, la chance des Anglais est déjà passée...Car après un penalty en faveur des Espagnols finalement annulé, Messi entre en piste. Young commet la fatale erreur de perdre la sphère dans son camp, voit l'Argentin s'amuser de Jones et ouvrir la marque d'un enroulé. Quatre minutes plus tard, le cauchemar de United profite d'une faute de main de De Gea sur son tir écrasé pour faire le break. Facile. Trop facile.Déjà inférieur à son adversaire, MU n'avait vraiment pas besoin de ces erreurs individuelles pour se faire sortir. Désormais, l'objectif est donc davantage d'éviter la raclée et quitter le tournoi avec les honneurs que de penser à une folle remontée. D'ailleurs, De Gea évite un troisième pion juste avant la pause grâce à un arrêt... du menton. Mais le portier ne peut en revanche rien faire à l'heure de jeu devant Coutinho, décisif aux 25 mètres.Découpé, bousillé, éclaté, ultra dominé alors que l'adversaire n'a même pas à forcer... C'est clair, Manchester a encore énormément de boulot pour pouvoir se mesurer aux meilleurs européens et cette confrontation en est une nouvelle preuve malgré cette ultime occasion anglaise sauvée par Ter Stegen. En réalité, les Catalans avaient déjà imposé cette impression de facilité à Old Trafford. Le Camp Nou, lui, fait la teuf en imaginant déjà la coupe aux grandes oreilles au-dessus de la tête du capitaine Léo . Et maintenant que Ronaldo n'est plus là, qui pourra bien stopper Messi dans cette mission ?