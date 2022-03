Barcelone sèche Osasuna

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alves, Garcia, Piqué (Lenglet, 62e), Alba (Mingueza, 80e) - Pedri (Puig, 71e), Busquets, Gavi - Dembélé, Aubameyang (Memphis, 71e), Torres (Braithwaite, 80e). Entraîneur : Xavi Hernández.



Osasuna (4-3-3) : Herrera - Vidal, García Zubiría (Hernández, 46e), Cruz, Cote - Moncayola, Torró (García Lugea, 46e), Martinez (Brašanac, 71e) - Benito (Budimir, 67e), Kike, García Santos (Torres, 46e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.

Un Xavi ravi, c’est mieux qu’un charivari !Qu’il semble loin, le début de saison galère. Au Camp Nou, Barcelone ne s’est pas fait prier pour fracasser Osasuna (4-0) et enchaîner un douzième match sans défaite en Liga. Au terme un premier quart d’heure tranquille, Ferrán Torres lance le Barça en prenant à contre-pied le gardien Herrera sur un penalty obtenu par Gavi. Mis sur les bons rails, l’ancien de City s’offre un doublé sur une passe d’un Ousmane Dembélé remuant et n’hésitant pas à repiquer dans l’axe pour étirer la défense de Pampelune. Dans tous les bons coups, Dembouz s’illustre ensuite sur son côté pour servir idéalement Aubameyang au point de penalty. Bref, une affaire déjà rondement menée à la mi-temps.Le second acte ne sourit pas plus à Osasuna. Piqué est même proche d’honorer sa 600sous le maillotd’un but de renard des surfaces, mais la VAR en décide autrement pour quelques centimètres (54). Dans la gestion avant le déplacement du Barça à Istanbul, Xavi laisse Riqui Puig se faire plaisir. Comme un grand, le jeune milieu inscrit le dernier pion en récupérant sa propre frappe pour mieux effacer gardien et défenseurs adverses et marquer dans le but vide. Grâce à leur victoire nette, les Catalans remontent sur la troisième marche du podium de Liga et préparent au mieux le match retour contre Galatasaray.Les pessimistes le diront tout de même : toujours pas desous Xavi.