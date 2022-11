Barcelone renverse Osasuna à dix, Gerard Piqué expulsé

Osasuna (4-3-3) : Fernández - Vidal, U. Garcia, D. Garcia, Cruz - Moncayola, Torró (Kike, 59e), Aimar (Brašanac, 75e)- Ávila (Budimir, 83e), García (Peña, 75e), Gómez (Barja, 83e). Entraîneur : Arrasate.



Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Balde, Christensen (Gavi, 74e), Alonso, Alba - De Jong, Busquets, Pedri (Riad, 89e) - Torres (Fati, 78e), Lewandowski, Dembélé (Raphinha, 78e). Entraîneur : Xavi.

Un Barça pas aidé par ses vieux ce mardi soir, mais un Barça (encore) vainqueur sur le fil.En déplacement à Osasuna pour le compte de la quatorzième journée de Liga, Barcelone a eu toutes les peines du monde à s'imposer. La faute à une prestation collective poussive, et notamment à un Lewandowski expulsé logiquement pour un geste violent à la demi-heure de jeu envers D. Garcia. Ce dernier avait auparavant ouvert le score dès les premières minutes du match, à la suite d'un corner consécutif à deux erreurs de Busquets (une balle et un duel perdus). Pour ne rien arranger, Piqué a réalisé l'exploit de prendre un carton rouge à la pause (pour contestations, voire plus, auprès des arbitres) à l'occasion de sa dernière en tant que joueur, alors qu'il était sur le banc.Heureusement pour les Catalans, certains se sont illustrés de meilleure manière. Sur un bon centre d'Alba, Torres a par exemple marqué un but refusé pour hors-jeu juste avant l'entracte, et Dembélé a beaucoup tenté. Surtout, Pedri a égalisé avec une certaine réussite dans le début du second acte à la suite d'une mauvaise relance adverse. Puis, l'entrant Raphinha a été servi par De Jong pour donner la victoire aux siens d'une superbe tête sur la fin et élargir l'écart en tête du championnat à cinq unités (en attendant le match du Real Madrid). Dans ses cages, Ter Stegen a quant à lui repoussé une grosse frappe lointaine d'Ávila pour éviter une mauvaise surprise.En bonus, aucune blessure à déplorer !