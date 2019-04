Barcelone prend la main

Sans forcer, Barcelone a remporté la première manche de son quart de finale de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester United. Face à des Red Devils impuissants, les Catalans se sont contentés d'un but de Shaw contre son camp en début de rencontre et d'une victoire sur le plus petit des scores. Suffisant pour rester confiants en vue d'une qualification dans le dernier carré.

104

Le Barça bien là

Discrète accélération pour United

Manchester United (4-3-3) : De Gea - Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - Fred, McTominay, Pogba - Dalot (Lingard, 74e), Lukaku (Martial, 68e), Rashford (Pereira, 85e). Entraîneur : Solskjær.



Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets (Aleña, 93e), Rakitić, Arthur (Roberto, 66e) - Messi, Suárez, Coutinho (Vidal, 65e). Entraîneur : Valverde.

Non, la manière n'est pas hyper sexy. Oui, Barcelone s'est offert des succès bien plus glamours. Gagner sur un but marqué par l'adversaire contre son camp après douze minutes de jeu, est-ce digne des Catalans ? Réponse : oui. Parce que sur la pelouse de Manchester United , les Espagnols se sont montrés supérieurs à l'adversaire et ont mérité leur victoire tout en prenant une bonne option sur une qualification en demi-finales de la Ligue des champions.Face à desbien impuissants et peut-être encore un poil trop légers pour un quart de finale de C1, le Barça s'est donc contenté du minimum : un 1-0 obtenu après un auto-de Shaw. En restant tranquilles, sereins, confiants, maîtres de la situation et très rarement mis en difficulté : en réalité, certains fans se voient certainement déjà dans le dernier carré de la compétition.» , avait annoncé Smalling avant la partie à propos de Messi. Lequel subit donc logiquement l'impatience du défenseur, et pisse le sang du nez après être allé le chatouiller. Mais ce que l'Anglais n'attendait pas, c'est le but contre son camp planté par son partenaire Shaw avant même le quart d'heure de jeu et après une action catalane qui a vu tous les membres du onze toucher le ballon en l'espace de 48 passes. Costaud, et beaucoup trop propre pour ce Manchester United qui ne cadre pas une frappe en cinq tentatives avant la pause.Car si lesfinissent bien mieux la première mi-temps qu'ils ne l'ont commencée et manquent de peu l'égalisation à la suite d'une tête de Dalot, Coutinho est tout proche de faire le break en force sur une remise d'un Suárez qui dispute ce mardi son cinquantième match de C1. Reste que De Gea, toujours au niveau, empêche Barcelone de plier la rencontre malgré ses 67% de possession de balle.Comment vont donc réagir les Anglais ? Faut-il attendre et éviter le deuxième, ou sortir et mettre la pression afin d'aller chercher au moins le nul ? L'entame du second acte apporte un début de réponse : plus déterminés et plus entreprenants, les Mancuniens s'installent dans le camp espagnol et Old Trafford gronde. Ne manquent plus que les réelles occasions pour véritablement faire trembler le leader de la Liga. Qui, il faut bien le dire, ne semble pas inquiet avec un excellent Messi n'ayant même pas besoin de courir.Équipe de contre ici obligée de jouer contre-nature et de construire des attaques placées, MU semble tout de même dans l'impasse. Surtout qu'on a affaire à une confrontation plutôt fermée : à l'heure de jeu, un seul tir a trouvé la cible et il est catalan. Pour ne rien arranger, Valverde redonne du poids à son milieu en décidant de densifier son entrejeu avec les entrées combinées de Vidal et Roberto (pour Coutinho et Arthur ). Signe que ce 1-0 suffit pour l'instant au bonheur des visiteurs, qui ont confiance en leur Camp Nou. Et d'après ce qu'on a vu ce soir, beaucoup diront qu'ils ont raison.