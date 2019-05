Barcelone-Liverpool : le clash des hymnes !

Un match de foot, ça se dispute sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Alors qui va gagner ce soir au Camp Nou le duel de chants des supporters ? À votre droite et à domicile, les Blaugrana et leur Cant del Barça et à gauche, les Reds et leur You’ll Never Walk Alone. Faites vos jeux !

En novembre 1974, pour fêter les 75 ans du FC Barcelone , lesdisputent deux matchs amicaux au Nou Camp. Le 12 contre Manchester City (3-2) et le 27 contre la RDA (2-1). C’est lors de ce deuxième match qu’une chorale impressionnante de 3500 chanteurs dirigée par Oriol Martorell entame pour la première fois en public un chant de célébration du club,. La musique est signée Manuel Valls Gorina (cousin germain du père de l’ex-Premier ministre français), et les paroles sont de Jaume Picas et Josep Maria Espinàs. Après quatre hymnes officiels créés en 1910, 1923, 1949 et 1957, c’est bien lequi le deviendra jusqu’à aujourd’hui. C'est surtout le refrain qui galvanise : «. Un refrain qui claque comme un slogan. Et pour cause ! Le( « Le chant du Barça » ) est éminemment politique. En novembre 1974, le vieux dictateur Franco agonise, mais il tient encore l’ Espagne dans sa poigne de fer, et l’interdiction de toutes les manifestations identitaires régionales fait loi. La langue catalane et la catalinité en général sont prohibées et ce n’est qu’au stade du Nou Camp que les Barcelonais bravent l’interdit en s’exprimant dans leur langue.Le président du Barça du moment, Agusti Montal, a donc eu un sacré courage de faire retentir un chant en catalan. Mieux : cet hymne a des paroles, à l’inverse de l’hymne national espagnol, et en plus il est joué avant un match contre la RDA ( Allemagne de l’Est), alors que Franco est viscéralement anti-communiste ! Les connaisseurs auront reconnu au début dule clap-clap-clap en tapant des mains qui fait penser au slogan des supporters du grand Ajax Amsterdam de l’époque ( «» ). Pas vraiment un hasard... En arrivant au Barça à l’été 1973, Johan Cruyff avait guidé le club à un titre de champion d’ Espagne plus gagné depuis 1960. Certains historiens du club datent même lecatalaniste porté par le Barça devenu «» au 17 février 1974. Ce jour-là, le Barça avait humilié le Real au Bernabé u 5-0. Un événement qui avait transcendé la jeunesse catalane, tel le petit Joan Laporta (12 ans en 1974) : «» C’est entre autres sur la dynamique du titre de champion qu’Agusti Montal avait lancé les festivités du 75anniversaire du club véhiculé par le mot d’ordre «» et en officialisant publiquement la dénomination « Barça » dans l’hymne! Devenu président de la Maisonen 2003, Joan Laporta exigera que les paroles défilent sur les écrans du stade afin que tous les supporterspuissent chanter l'hymne au moment où les joueurs pénètrent sur la pelouse. Ce qui fut fait la première fois contre Chelsea en Ligue des champions, le 23 février 2005 (2-1).C’était foutu pour Lily Pool. La coupe aux grandes oreilles repartirait ce 25 mai 2005 à Milan, chez les. Et puis le cours du destin s’est inversé... L’ancien Luis García se souvient : «You’ll Never Walk Alone.» Et le miracle d’Istanbul se produisit... Voilà ! C’est ça la force de l’hymne de football le plus connu au monde. YNWA : quatre lettres universelles pour. C’est au moment du football plus largement diffusé dans le monde des années 1970 que le grand frisson du YNWA s’est propagé. Au moment de l’épopée européenne du grand Liverpool FC (quatre C1) : les, Anfield Road, le Kop, les écharpes tendues à bout de bras et le refrain de ce chant qui prend aux tripes. «» ( «» )... Une ballade pleine d’espoir malgré l’adversité et qui colle si bien à une ville ouvrière où la solidarité tient lieu de devise. YNWA reflète surtout l’âme de tout le peuplede la Mersey chantée par les Beatles à travers des chansons de communion commeet même le rigolo. Mais ce sont Gerry and the Pacemakers, autre groupe liverpudlien, qui ont transformé en hymne officiel du club une chanson américaine écrite par Rodgers et Hammerstein en 1945 pour la comédie musicaleLeur reprise du morceau enregistrée en octobre 1963 et devenue numéro 1 des charts accrocha d’emblée les supporters du LFC lorsque le DJ du club envoyait le morceau sur la sono d’Anfield Road avant les matchs. Bill Shankly , le célèbre coach du Liverpool FC du moment, adouba le titre que Gerry Marsden (leader du groupe) lui fit écouter. «, raconte Gerry."Gerry, j’ai donné à tous une équipe de football et ton groupe nous a offert une grande chanson." » À la mort du grand Bill en 1981, le club associa l’homme et la chanson une année plus tard à l’entrée d’Anfield Road, à la Porte de Shankly (Shankly Gates).en fer forgé en surplombe le fronton. Ces quatre mots sont aussi devenus la devise du LFC, figurant depuis sur son blason. Ce même blason qui arbore deux flammes sur les deux côtés en souvenir de la catastrophe de Hillsborough du 15 avril 1989. C’est pour les 96 supporters morts que tout Liverpool a chantéle jour de leurs funérailles et qu’ils continuent aujourd’hui à le chanter. Quand YNWA retentit, on fait silence pour écouter, espérer, mais aussi se recueillir. Avant qu’une immense clameur embrase l’arène et qu’entrent enfin les héros. Depuis 56 ans,est le douzième homme qui ne laissera jamais lesmarcher seuls.