Barcelone, la force de l'habitude

Champion d'Espagne pour la 26e fois de son histoire après sa victoire sur Levante sur un nouveau but de Lionel Messi, le Barça n'a jamais vraiment tremblé pour conserver son titre lors de cet exercice 2018-2019. Son huitième sur les onze dernières éditions. Ou quand l'impressionnante régularité devient banale.

Leader toute la saison, aucune défaite contre les concurrents...

Quasiment un exploit

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme d'habitude, Lionel Messi a fait la différence. Comme d'habitude, l'Argentin a trouvé le chemin des filets en Liga quand son équipe, qui concédait un nul sans but à domicile dace à Levante , en avait besoin. Comme d'habitude, Barcelone s'est imposé (1-0). Et comme d'habitude, les Catalans ont remporté le titre de champion d' Espagne . Comme d'habitude, oui. Car pour la deuxième ville du pays, les années se suivent et se ressemblent souvent sur le plan du football.Une fois n'est pas coutume, laétait sur le banc avant de tromper Aitor Fernández sur un service d' Arturo Vidal . «, a expliqué Ernesto Valverde face aux médias.» De toute façon, tout le monde se moque de sa présence sur le banc et personne ne s'en souviendra. Ce que les suiveurs de Liga retiendront en revanche, c'est que son équipe a conservé son trophée national. Qu'elle a glané le 26championnat de son histoire. Lequel est également le huitième sur les onze dernières éditions. Complètement fou. Bien plus que ce que le faible engouement de ce succès officialisé veut bien montrer en ce samedi soir d'avril.Champion à trois journées de la fin de la compétition malgré la victoire sur le même résultat de l' Atlético Madrid dans l'après-midi contre Valladolid qui a retardé la chose, Barcelone a donc fait le taf à la perfection. Et franchement, comment aurait-il pu en être autrement au vu des performances des Catalans ? Aussi réguliers sur la durée de la saison que sur celle de la dernière décennie, les hommes de Valverde ont brillé par leur sérieux et leur pragmatisme. Hormis un petit passage à vide entre la cinquième et la huitième journée (trois nuls et une défaite), lade Messi a régné sur le territoire qui est désormais le sien. Sur les 35 étapes qui se sont achevées, le champion a squatté la tête à... 31 reprises.Leader incontesté depuis la treizième journée, lesont en outre aisément géré les gros rendez-vous. L'outsider Séville ? Battu 4-2 à domicile comme à l'extérieur. Le rival du Real ? Coulé 5-1 au Camp Nou et 1-0 au Santiago- Bernabé u. Le dauphin de l' Atlético ? Maitrisé 1-1 au Wanda Metropolitano, scalpé 2-0 au retour. En d'autres termes, les potes de Gerard Piqué n'ont jamais tremblé devant les concurrents et ont anéanti toute forme de pression quand les médias ont essayé de relancer un suspense qui n'a quasiment jamais existé alors même qu'ils sont toujours en course en Ligue des Champions et en Coupe d' Espagne » , a toutefois rappelé l'entraîneur couronné. Avec raison : il serait complètement immérité de sous-estimer la saison du Barça . Et ce, même si certains reprochent au technicien un spectacle moins emballant que par le passé et un attachement plus prégnant au résultat au détriment de la manière.Certes, le record de trophées nationaux reste en la possession des Madrilènes (33 titres de champion). Mais l'hégémonie imposée par lesau sein des frontières et la sérénité affichée pour la faire continuer est à applaudir. Zinédine Zidane , qui a déjà annoncé la prochaine Liga comme sa priorité, l'a bien compris. Alors bravo à vous, Messieurs.