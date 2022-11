Barcelone finit par un succès spectaculaire contre le Viktoria Plzeň

Viktoria Plzeň (4-2-2-2) : Staněk - Holík, Hejda, Pernica, Jemelka (Havel, 57e) - Ndiaye (Bucha, 57e), Kalvach (Čermák, 78e) - Jirka, Vlkanova, Pilař (Kronus, 87e) - Chorý (Bassey, 78e). Entraîneur : Bílek.



Barcelone (4-3-3) : Peña - Bellerín, Piqué, Alonso, Alba (Balde, 56e) - Kessié (Casado, 67e), Torre (Sanz, 76e), Gavi - Raphinha (Dembélé, 77e), Torres, Fati. Entraîneur : Xavi.

0 X 6 = 0 point, pour le Viktoria Plzeň.Après cinq défaites dans son groupe C de Ligue des champions, le petit poucet a terminé son aventure par un nouveau revers administré par Barcelone. Les Catalans, déjà reversés en Ligue Europa avec leur troisième place assurée avant même la rencontre, ont quant à eux tenu à finir par une victoire à l'occasion de cette ultime journée. Ce succès a vite vu le jour, Alonso ouvrant le score dès la sixième minute de jeu alors que Torres n'était déjà pas passé loin du tremblement de filets : à la suite d'une tentative de Fati mal repoussée par Staněk, le défenseur a bien suivi au rebond. Fati et Torres (tirs hors cadre) ou encore Piqué (frappe stoppée par le gardien adverse) ont ensuite cherché le break, mais ce sont les locaux qui se sont montrés les plus dangereux : la tête de Chorý a touché la barre transversale de Peña, puis perdu son face-à-face avec le portier, tandis que Vlkanova, parfaitement placé, a réussi à envoyer la sphère en tribunes de manière assez incompréhensible.Finalement, c'est Torres qui a planté le deuxième but de la partie en profitant d'une remise en retrait du crâne signée Alba à l'approche de la mi-temps. Ce même Torres s'est même offert un doublé dans le second acte sur une passe décisive de Raphinha, terrassant des Tchèques qui avaient pourtant réduit le score entre-temps par Chorý via un penalty sifflé pour une faute de Torre sur l'attaquant. L'avant-centre a d'ailleurs lui aussi achevé le match avec deux réalisations au compteur, son coup de casque gagnant relançant le suspense pour la dernière demi-heure. Le tout avec une possession de balle famélique, qui n'a même pas atteint les 30%. Sauf que Torre a définitivement enfoncé le clou en puissance sur la fin, grâce à un nouveau service de Raphinha. Son premier pion avec le Barça, qui l'a malheureusement forcé à être remplacé en raison d'une blessure. Enfin, à l'autre bout du terrain, Jirka a envoyé un missile sur le montant et Holík un parpaing au-dessus des cages pour clôturer cette confrontation plutôt folle.Et flippante pour l'arrière-garde espagnole, aussi.