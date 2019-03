Barcelone et son Camp Bernabéu

Une nouvelle fois vaincu sur sa pelouse par le FC Barcelone dans un Santiago-Bernabéu devenu le jardin des Catalans, le Real Madrid s’incline encore face à une équipe qui détient désormais la mainmise sur le Clásico. Un revirement de situation historique.

Le regard dans le vide, Sergio Ramos ne sait plus trop par où commencer à l’heure où la possibilité d’un «» est évoquée pour parler de cette semaine de. «, tente de s’auto-rassurer le capitaine madrilène face à la presse.Létale, clinique, limpide : la dernière phrase prononcée par Ramos est beaucoup plus lourde de sens que les deux premières, où la langue de bois fait parfaitement son travail. La vérité de cette soirée ? Le Real Madrid repart bredouille de sa revanche de haut vol face au Barça , quatre jours après avoir subi le même réalisme d’un adversaire armé de sang-froid. Et d’une certaine manière, le Real ressent ce qu’il fait subir à ses adversaires en temps normal.Plus les questions s’enchaînent, plus la langue de l’international espagnol aux 161 sélections fait le bilan d’une semaine sèche en termes de récoltes. «» Viennent alors les premières réponses aux interrogations : où est passée la finition de Karim Benzema ? Mis à part un tir lointain (82), le Français n’a rien montré. Gareth Bale ? Son temps fort fut son remplacement par Marco Asensio (63), sous les sifflets du Santiago- Bernabé u. Vinícius Júnior ? Des dribbles et de la vitesse, mais beaucoup trop de déchet au moment de tenter sa chance devant un Marc-André Ter Stegen bionique. Pendant ce temps-là, Iván Rakitić se permettait un ballon piqué par dessus Courtois et lançait le Barça dans les étoiles...Et voilà le Real Madrid largué à douze points du FC Barcelone . Fin du suspense ? «, tranche Santiago Solari.» Mais si l’ Atlético de Madrid reste encore en embuscade (dix points de retard avec un match en moins), le Real semble à l’agonie. Et ce depuis une décennie en Liga. Les chiffres à l’appui ? Seulement deux titres remportés sur les dix dernières éditions pour le Real, obligés de souffler la poussière sur ses vieux trophées nationaux. Pire : le Real semble en pleine chute libre dans les. Par ses deux défaites en une semaine face au Barça , lamet fin à 87 ans de règne dans l’historique des confrontations de ce mythique affrontement - le Barça prenant la tête avec 96 victoires, 51 matchs nuls et 95 défaites face au Real -.Messi est-il la raison principale de cet historique retournement de situation ? Cela ne fait guère de doute. Meilleur buteur dans l’histoire des, laétait déjà présente lors de la démonstration infligée par le Barça de Pep Guardiola au Real de Juande Ramos , le 2 mai 2009 (2-6). Et depuis ? Le Barça s’est imposé onze fois sur les 18 derniers Real-Barça. Les chiffres sont là, implacables et irréfutables. Le pire dans tout ça, c'est donc que le stade Santiago- Bernabé u est obligé de s'habituer à voir l'ennemi triompher dans l'antre des. Avec ce nouveau succès, les Blaugranas sont par exemple devenus la première équipe à gagner quatre matches de Liga de suite dans le jardin de la Maison Blanche.Ce Barça de Messi est-il plus construit sur la durée, plus homogène au moment d’affronter le Real Madrid en championnat ? Les fans du Real seront toujours là pour détourner le sujet, et expliquer que le Real a remporté quatre C1 en cinq ans. Certes. Mais la dernière fois que le Barça a joué le Real en C1, le Barça s’était qualifié pour la finale de la saison 2010-2011 (0-2, 1-1) et avait soulevé la coupe aux grandes oreilles. Qu’il est difficile de se défaire de sa bête noire...