Barcelone et Naples se donnent rendez-vous au retour

Malgré l'ouverture du score de Napolitains réalistes en première période lors de ce seizième de finale aller d'Europa League alléchant, Barcelone a dominé et réussi à égaliser en seconde mi-temps pour remettre les compteurs à zéro avant le match retour en Italie. Plutôt mérité, mais pas de quoi sauter au plafond non plus vu les occasions gâchées.

100% de tirs cadrés pour Naples, mais 40% de possession

Domination des Espagnols, mais une seule égalisation

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Mingueza (Dest, 81e), Piqué, García, Alba - González (Gavi, 64e), F. De Jong (Busquets, 64e), Pedri - Traoré (Dembélé, 64e), Aubameyang (L. De Jong), Torres. Entraîneur : Xavi.



Naples (4-2-3-1) : Meret - Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Juan - Ruiz, Zambo Anguissa (Malcuit, 83e) - Elmas (Rui, 83e), Zieliński (Demme, 79e), Insigne (Ounas, 71e) - Osimhen (Mertens, 79e). Entraîneur : Spalletti.

Par Florian Manceau

87minute, au Camp Nou. Alors que la rencontre, dont le tableau d'affichage demeure serré depuis le début, n'arrive pas à trouver son vainqueur, Torres se retrouve seul face aux cages. Il ne reste que quelques instants avant la fin du temps règlementaire, Dembélé a effacé quatre défenseurs et Pedri a sorti une talonnade majestueuse pour placer l'attaquant dans la meilleure position possible. L'ancien de Manchester City enroule... et rate la cible. 93minute, bis repetita : celui qui a pourtant collé un pion important un peu plus tôt invente un une-deux avec De Jong, dispose de l'espace nécessaire pour faire l'ultime différence... et vise un pigeon dans les airs plutôt que le but. Dommage pour lui et pour Barcelone, qui concèdent un nul minimal face à des Napolitains réalistes auteurs de l'ouverture du score dans le premier acte.Dans cette affiche qui sent bon la Ligue des champions, c'est Barcelone qui allume la première mèche. Au bout de quelques minutes seulement, Pedri envoie sa demi-volée en tribunes sur un service de Torres. À l'origine de l'action ? Aubameyang, qui fait partie du trio de recrues hivernales titulaires du FCB (en compagnie de Torres et Traoré) et qui arrache le ballon des pieds de Di Lorenzo. Un peu plus tard, la frappe de González est cette fois cadrée et détournée par Meret. Avant que la triplette Pedri-Aubameyang-Torres ne refasse des siennes, le dernier nommé balançant sa tentative dans l'espace. Et côté italien, alors ? Un face-à-face perdu contre Ter Stegen de la part d'un Osimhen lancé par Zieliński, puis... l'ouverture du score du Polonais, qui profite du super boulot d'Elmas pour planter dans son huitième match d'affilée en C3. 1-0 pour Naples, donc, qui touche pourtant beaucoup moins la sphère que son adversaire (60% de possession à 40, environ). Mais qui se montre beaucoup plus précis et adroit, notamment offensivement en contre.Face à ces Italiens réalistes dans une partie assez équilibrée avant la pause, les Catalans poursuivent leur travail de sape au retour des vestiaires. Sauf que cette fois, leur jeu de passe aboutit à un tremblement de filet au bout d'un quart d'heure : touchant la balle de la main dans sa propre surface sur un centre de Traoré, Juan est sanctionné d'un penalty que transforme Torres. Plutôt mérité, étant donné que les Espagnols approchent en fin de compte de la vingtaine de tirs essayés. Mais pas suffisant pour Xavi, qui ne tarde pas à procéder à un triple changement (entrées de Dembélé, Busquets et Gavi). Des remplacements qui n'ont pas l'effet escompté, Naples restant organisé et solide devant la domination territoriale barcelonaise malgré de belles opportunités pour les visiteurs. Si les Italiens ont un poil déçu avec aucune occasion en deuxième période, tout se jouera donc en Campanie lors du retour. Avec cette fois un vainqueur, quoi qu'il en soit.