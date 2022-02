Barcelone et Aubameyang écrabouillent Valence

Valence (4-4-2) : Mamardashvili - Foulquier, Diakhaby, Alderete (Cömer, 83e), Gayà (Latorre, 65e) - Soler, Guillamón (Gómez, 46e), Moriba (Račić, 66e), Gil - Guedes, Duro (De Sousa, 85e). Entraîneur : Bordalás.



Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Dest, Araújo, García (Mingueza, 46e), Alba - F. De Jong (Pedri, 61e), Busquets, Gavi (Traoré, 85e) - Dembélé (González, 71e), Aubameyang (L. De Jong, 81e), Torres. Entraîneur : Xavi.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça y est, l'histoire entre Aubameyang et Barcelone a réellement commencé !Sur le terrain de Valence, les Catalans se sont largement imposés pour le compte de la 25journée de Liga grâce notamment au doublé de leur nouvel attaquant (4-1). Ce dernier a d'abord ouvert le score d'une lucarne au bout de 22 minutes de jeu après avoir été lancé par Alba, puis il a de nouveau fait trembler les filets peu avant la pause en profitant d'un super boulot du duo Gavi-Dembélé. Les visiteurs, très inspirés et proposant un joli spectacle, menaient même trois buts à rien à la mi-temps puisque De Jong a trouvé la faille sur une passe décisive du Français.En face, les locaux ont énormément peiné défensivement et tenté quelques coups offensivement. Gil a ainsi touché la barre transversale de Ter Stegen sur un centre-tir, alors que Gaya et Soler ont tous deux vu leur réalisation être refusée (hors-jeu pour le premier, ballon sorti en touche pour le second). Leurs efforts ont finalement été récompensés dans le deuxième acte, Soler réduisant rapidement le score d'un puissant coup de casque sur un centre de Gil. Mais si l'Espagnol a failli relancer le suspense suite à une frappe hors-cadre, c'est finalement Pedri qui l'a totalement éteint à l'heure de jeu en envoyant un missile dans les cages de Mamardashvili. Ter Stegen (devant Soler et Duro) et Araújo (face à Račić) ont ensuite sauvé le Barça d'un deuxième pion encaissé, laissant leur adversaire en douzième position. Lad'Aubameyang, elle, remonte à la quatrième place.Et avec la manière, s'il vous plaît.