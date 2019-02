Le Barça éjecte le Real

Porté par un Suárez des grands soirs, Barcelone a giflé le Real Madrid dans la capitale grâce à une deuxième mi-temps bien meilleure que la première, et s'est qualifié pour la finale de Coupe du Roi. Dur pour les Merengues, impuissants devant le réalisme de leur rival.

Real Madrid (4-3-3) : Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón - Modrić, Casemiro, Kroos - Vázquez, Benzema, Vinícius (Asensio, 81e). Entraîneur : Solari.



Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Roberto, Busquets (Arthur, 86e), Rakitić - Messi, Suárez (Vidal, 79e), Dembélé (Suárez, 75e). Entraîneur : Valverde.

Par Florian Cadu

Comment ça, l e Real Madrid faisait figure de bête noir pour Barcelone en Coupe du Roi ? Oui, les Catalans s'étaient faits éliminer par leslors de leurs trois dernières confrontations dans la compétition. Et alors ? Faut-il vraiment rappeler que le quadruple champion en titre et leader de Liga a remporté cinq des huit dernières éditions du tournoi ? S'il fallait prouver que cette compétition est actuellement propriété du Barça , celui-ci en a fait une petite démonstration à l'intérieur de la Maison-Blanche au gré d'une deuxième mi-temps gagnante totalement différente de la première. Grâce à un super Suárez (doublé, un penalty et un contre-son-camp provoqués), qui est le joueur qui a le plus marqué contre la capitale espagnole (onze buts en treize oppositions) depuis 2014-2015, desultra-réalistes ont en effet collé une petite rouste à leur éternel ennemi et se sont qualifiés pour la finale.Que Barcelone se rende au stade Santiago- Bernabé u pour un match retour avec du retard au compteur en raison d'un but à l'extérieur pour le Real (1-1 au match aller), ce n'est pas si courant. Pas lors de la période récente, en tout cas. Virtuellement qualifiés au coup d'envoi, lespeuvent donc laisser la balle au rival en attendant le bon coup à jouer.C'est ce qu'il se passe, puisque les Catalans ont la possession et la Maison-Blanche les occasions. Benzema et Vinícius , les deux hommes les plus dangereux de la capitale, se heurtent ainsià l'excellent Ter Stegen à plusieurs reprises. Côté visiteurs, on termine la première mi-temps avez zéro tir cadré et seul un centre de Dembélé pour Suárez en début de rencontre a pu inquiéter Navas. 0-0, les locaux tiennent pour l'instant leur billet pour la finale. Et plutôt facilement.Oui, sauf que le plan du Real tombe rapidement à l'eau dans le second acte. Après une nouvelle tentative au-dessus de Benzema, Suárez sort de sa tanière et ouvre le score... sur la première frappe cadrée des siens. Plus le choix pour les: il faut, au minimum, égaliser. Casemiro s'y essaye : à côté. Reguilón aussi : petit pont sur Semedo , mais parade de Ter Stegen. Vinícius également : à quelques centimètres du poteau.Et puis vient la cruelle réalisation du break, celle de Varane qui marque contre son camp sous la pression de Suárez. Suivie d'un troisième pion, celui de l'humiliation, sur un penalty obtenu et transformé par Suárez. Trois buts en 23 minutes, que c'est dur pour la Maison-Blanche ! Cette dernière ne s'en remettra évidemment pas. Et elle n'a désormais plus que la Ligue des champions pour se consoler.