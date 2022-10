Barcelone et Ousmane Dembélé détruisent l'Athletic Bilbao

Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen - Roberto, García, Koundé (Torres, 63e), Baldé - Pedri (Alonso, 63e), Busquets, De Jong, Gavi (Kessié, 34e) - Lewandowski (Fati, 63e), Dembélé (Torre, 77e). Entraîneur : Xavi.



Athletic Bilbao (4-2-3-1) : Simon - De Marcos (Lekue, 61e), Yeray, Martínez, Berchiche - Herrera (García, 21e ; Sancet, 60e), Vesga - N. Williams, Zarraga, Berenguer - I. Williams. Entraîneur : Valverde.

Douze minutes de résistance, et puis plus rien.En déplacement à Barcelone, l'Atletic Bilbao s'est fait rouler dessus en deux temps trois mouvements à l'occasion de la onzième journée de Liga. Les Catalans ont en effet plié la rencontre en moins d'une demi-heure, enfilant les buts comme des perles : Dembélé a d'abord ouvert le score sur un centre de Lewandowski, le Français a ensuite servi Roberto pour le break d'un tir dévié avant que l'attaquant polonais n'enfonce le clou en profitant d'un bon boulot de... Dembouz'. Au milieu de tous ces tremblements de filet, la blessure de Gavi (remplacé par Kessié, dès la 34) a presque paru anecdotique. Au même titre que celle d'Herrera et de son malheureux remplaçant, d'ailleurs.Certes, les visiteurs ont tenté de réagir en accélérant au retour des vestiaires où ils semblaient s'être endormis en première période. Mais de manière pas assez intense et pas assez longtemps pour mettre en danger Ter Stegen, paisible dans ses cages bien qu'auteur d'une petite boulette sauvée par la paire Busquets-García sur la fin. Ce sont même les locaux qui ont failli accentuer leur avance, Pedri trouvant le poteau de Simon et Fati loupant le cadre. Pas de quoi être mécontents de cette victoire, aussi convaincante que satisfaisante. D'autant plus que Torres, lui, ne s'est pas gêné pour planter la quatrième réalisation sur un énième service de l'incontournable Dembélé.Cela dit, lescomptent toujours trois unités de retard sur un certain Real en tête du championnat.