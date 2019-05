Barcelone, des trous dans la tête

Carbonisé par Liverpool ce mardi en demi-finale retour de la ligue des champions (4-0), Barcelone a achevé de confirmer les doutes relatifs à la pauvreté de son projet, comme de son identité de jeu. Des maux jusqu'ici habilement dissimulés par le génie de Lionel Messi, qui ne peut plus masquer à lui seul un triste constat : le Barca d'Ernesto Valverde n'a jamais eu grand chose dans la tête.



Naufrage mental

En panne d'idées

Le dangereux syndrome argentin

Par Adrien Candau

La sanction est donc tombée aux alentours de 23 heures, ce mardi. Luis Suarez regarde ses chaussettes, Lionel Messi tripote nerveusement sa barbe et le regard de Busquets, hagard, est comme perdu au milieu des travées d'un Anfield incandescent. Liverpool vient de coller quatre bastos dans la tronche du FC Barcelone et les Catalans, vainqueurs 3-0 à l'aller, peuvent direà une finale de Ligue des champions qui leur tendait les bras. Extraordinaire ? Oui. Surprenant? Pas tellement. Car voilà des années que Barcelone a des airs de colosse aux pieds d'argile. Une colosse sûr de sa force, qui a décidé d’arrêter de réfléchir. Mauvaise idée.Les Catalans ne pourront pourtant pas dire qu'il n'y avait pas eu de signe avant-coureur. L'année dernière, le Barca sombrait 3-0 en Italie face à la Roma , dans un match que lesauront joué comme des petits enfants apeurés par une punition qu'ils savaient comme inévitable. Comme face à Liverpool cette année, les Catalans avaient d'ailleurs remporté la rencontre aller sur leur terre sur un score confortable (4-1), mais qui n'avait en rien reflété la physionomie d'une rencontre plus équilibrée. Même causes, même effets, un an plus tard : en se reposant trop sur les acquis d'un match aller dont le score était une donnée illusoire, Barcelone s'est miniaturisé mentalement.Les Catalans se sont d'abord lovés dans une forme de suffisance, symbolisée par ce crochet de trop de Messi à la 16e minute, qui choisissait alors de tenter un dribble supplémentaire, plutôt que d'armer sa frappe, alors qu'il était en position idéale pour marquer. Peut être le tournant éphémère d'une rencontre au cours de laquelle lesne menaient encore que 1-0, avant que la sérénité de façade de Barcelone ne se mue en peur-panique en seconde mi-temps. Liverpool n'avait dès lors plus qu'à se nourrir de la terreur adverse pour dessiner son exploit. «déclarait Luis Suarez après le match.L'approche mentale du match est évidemment en cause, mais, à l'origine du mal, il y a surement aussi toute une réflexion sur le jeu, l'approche collective, qu' Ernesto Valverde et le FC Barcelone semblent comme avoir abandonné en cours de route. Quel nom ressortir de la campagne de C1 2018-2019 du FC Barcelone ? Lionel Messi . Et ensuite ? Rien, ou alors si peu. Il ne reste plus grand chose de la merveilleuse division des tâches opérée par le trio Suarez- Neymar -Messi, qui avait emmené le Barca au sommet de la C1 en 2015. Iniesta et Xavi ne sont plus là pour réguler la mécanique au milieu de terrain, un entrejeu souvent cité comme la clé de l'hégémonie barcelonaise du temps de Guardiola, alors que les techniciens comme Ivan Rakitic ne parviennent plus à faire la liaison avec une ligne d'attaque déconnectée du restant du bloc équipe. Le match de Suarez et Coutinho (deux anciens de Liverpool , drôle), paumés de bout en bout mardi soir face aux, en fut une illustration édifiante. Dès lors, alors que Barcelone coulait aussi derrière, il ne restait plus que Messi.Le club catalan, qui s'éloigne année après année de l'emphase sur le collectif et le mouvement qui ont fait tant de fois son succès et sa gloire par le passé, a misésur l'Argentin. Un type qui avait déjà à lui tout seul torpillé Liverpool , pourtant supérieur dans le jeu, à l'aller. Un syndrome du sauveur tentateur mais dangereux, dans lequel s'est justement enfermée l'équipe d'Argentine , et qui aboutissait notamment au mondial désastreux de l'en 2018. Messi, du haut de ses douze buts en C1 cette saison, aura bien essayé, multipliant les échappées fantastiques dans l'axe, mais il était à chaque fois rattrapé par un tibia, un jambe qui traînait et, cette fois-ci, le miracle ne devait pas s'accomplir.Parce qu'on a jamais vu un type remporter à lui seul une Ligue des champions. Et que Jurgen Klopp a achevé de prouver qu'avec de bonnes idées et des tripes bien accrochées, on pouvait atteindre une finale de C1 avec Divock Origi en pointe et Xherdan Shaqiri sur l'aile droite. A méditer, pour un Barca qui a plus que jamais besoin de se remettre à phosphorer, s'il ne veut pas paumer une bonne fois pour toutes son identité en cours de route.