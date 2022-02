Barça : Un accord record avec Spotify, le Camp Nou renommé ?

AEC

Un peu de sous dans les caisses catalanes.Le Barça signera bientôt un accord de sponsoring avec Spotify, la marque qui succédera à Rakuten comme sponsor principal du club. Selon la radio catalane RAC1, l'accord est complet et la signature est imminente. Le Barça devrait percevoir 280 millions d'euros de Spotify pendant trois saisons, soit 93 millions par saison, dans le cadre d'un contrat de sponsoring qui comprend les maillots des équipes masculine et féminine, le maillot d'entraînement et les droits de titre du Camp Nou à partir de la saison prochaine. On devrait donc voir un « Camp Nou Spotify » dès la prochaine saison.Jusqu'à présent, le Barça était payé 55 millions d'euros par saison par Rakuten, 3,5 millions d'euros par Stanley pour le maillot féminin et 10 millions d'euros par Beko dans le dernier contrat, qui était initialement de 19 millions d'euros. Ce week-end, des responsables de Spotify étaient au Camp Nou et ont même pris une photo dans la loge avec Juli Guiu, vice-président du Barça, preuve que l'accord était très proche. L'accord entre les deux parties doit encore être soumis à l'approbation deslors de la prochaine assemblée.Sympa ce Camp Nou musical, alors que Gerard Piqué valse tous les week-ends.