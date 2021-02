Barça-PSG : c'est maintenant que tout recommence

Dans l’antre du Camp Nou ce mardi soir à 21h, le Paris Saint-Germain retrouve le FC Barcelone pour un huitième de finale aller de C1. Une affiche qui fait également office de premier véritable test pour Mauricio Pochettino, condamné à réussir là où le bateau parisien a sombré dans les abîmes il y a quatre ans.

Soigner le mal par le mal

Attention : le Barça va mieux !

Par Andrea Chazy

Revenir sur les lieux d’une déroute sportive ne procure jamais beaucoup de plaisir, et Nasser al-Khelaïfi a pu en faire l'amère expérience. À peine un pied posé sur le sol de Barcelone ce lundi, l’homme fort du Paris Saint-Germain n’a pas échappé aux noms d’oiseaux de fans barcelonais excédés qui l'ont alpagué à base de :ou même. Un climat hostile venu rappeler qu’un Barça-PSG n’a plus rien d’une affiche anodine , et qu’elle ne le redeviendra pas avant un bon paquet d'années.Le 8 mars 2017 est loin, mais pas encore suffisamment pour que tout le monde ait oublié. Dans les deux camps, les hommes ont changé, mais les rares survivants n’ont pas oublié la soirée de liesse ou de détresse qu’ils ont vécue ensemble. C’est Marquinhos, le capitaine, qui en parle le mieux au micro de France Bleu :(à la remontada, NDLR)Même son de cloche du côté de Rafinha, passé de l’autre côté aujourd’hui :Pour enlever cette épine, Mauricio Pochettino va donc devoir se retrousser les manches et opérer sans certains de ses meilleurs outils (Neymar, Di María, Bernat). Pour le médecin argentin, c’est un premier gros cas qu’il va falloir négocier au mieux, car la musique est toujours la même : si Pochettino a été appelé pour remplacer Thomas Tuchel, c’est pour redonner un élan à un PSG essoufflé et sans idées depuis son beau parcours européen l’an dernier., commentait l'ancien coach desen conférence de presse.Niveau terrain, Marco Verratti pourrait retrouver sa place de pointe haute d'un milieu à trois composé d'Idrissa Gueye et de Leandro Paredes, tandis que Moise Kean et Kylian Mbappé devraient soutenir Mauro Icardi comme vu face à Nice ce week-end. La preuve que le PSG ne se ramène pas non plus au Camp Nou seulement muni de sa bite et de son couteau.Et il vaut mieux, car en face, le Barça a repris quelques couleurs depuis l’annonce du tirage au sort. Forts d’un succès 5-1 contre Alavés ce week-end, lesont décidé de passer la deuxième à l’approche de leur rendez-vous européen. C’est bien simple : depuis le début de l’année civile, le club barcelonais a fait un 7/7 en Liga et n’a trébuché qu’en Coupe face au Séville FC et en Supercoupe contre l’Athletic Bilbao. Côté joueurs, le FCB peut s'appuyer sur un Lionel Messi détonnant, un Frenkie de Jong élégant, un jeune Pedri de talent , tandis qu'Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann ont aussi retrouvé de belles couleurs ces dernières semaines. De quoi donner de l’assurance à un Ronald Koeman gonflé à bloc devant la presse encore aujourd’hui, lui quiet donc surtout pas de Paris. Mais il ne faut pas oublier que ce n’est qu’un match aller, et il y a quatre ans, le PSG en avait réalisé un excellent, si ce n’est le meilleur de son histoire. Il n'y a donc qu'une leçon à retenir de 2017 : si l'une des deux équipes remporte la bataille de ce soir 4-0, cela ne voudra surtout pas dire que la guerre est finie.