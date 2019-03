Barça-Lyon : le guide anti-manita

La hantise d'un déplacement à Barcelone, c'est souvent d'en prendre plein dans la gueule. Pour que les Lyonnais gardent la tête haute et droite, quelques conseils bienvenus à la veille d'aller montrer les muscles au Camp Nou.

Être parisien

Ne pas être madrilène

Vidéo

Ne pas se pointer avec un entraîneur sur la sellette

Ne pas être un singe

Vidéo

Ne pas encaisser un doublé en deux minutes

Attaquer à bon escient

S'en remettre à la VAR

Vidéo

Passer par le Louvre (et apprendre l'akkadien)

Regarder des tutos sur Internet

Vidéo

Ne pas savoir compter jusqu'à cinq

Par Eric Carpentier

C'est une question de sémantique : littéralement,signifie petite main, ou menotte. Hors cas de polydactylie natale, il faut donc encaisser cinq buts. Ni plus ni moins. Les puristes préciseront qu'il faut aussi n'en marquer aucun, les réalistes remarqueront qu'une pichenette ne pèse pas lourd contre une bonne mandale. Quoi qu’il en soit, la science et lesont formels : en 2017, le PSG n'a pas encaissé une, mais unemanita» : le kif du dimanche date du 28 octobre dernier et il est signé Gerard Piqué. Qui d'autre ? En même temps, difficile de donner tort à Shakiro : le Barça compte à ce jour huit petites mains collées au Real. Par respect pour la terminologie autant que pour la Maison-Blanche, nous ne retiendrons pas le 7-2 de 1951-1952. Et nous évoquerons encore moins le set collé par le Barça au Santiago- Bernabé u le 2 mai 2009 (2-6), avec un doublé d'Henry, un autre de Messi, un pion de Puyol et un dernier but du futur fossoyeur de la Coupe Davis. Oups ! Trop tard.Conséquence directe dudit 28 octobre : Julen Lopetegui valide sonen dégageant après dix petites journées de championnat. Mais lareçue au Camp Nou n'est qu'une goutte dans un vase déjà rempli de cinq défaites en 13 matchs. Tandis qu'à Lyon , les choses sont claires. Il n'y a qu'à écouter Jean-Michel Aulas , dimanche dernier dans: «(...)(...)» C'est dit ! Affaire classée, Bruno est un bon entraîneur. Pas de gifle à craindre pour cet OL.Ni une hôtesse, ni une ex, ni un passant, ni Gilles Verdez... Du moins, en cas de rencontre avec Joeystarr.D'abord parce que les chiffres sont formels : deux buts, ça fait déjà 40% d'une baffe à cinq doigts. Et puis, soyons réalistes, parce que ce n'est pas super bon pour le moral. Demandez donc à la charnière Cris -Boumsong de 2009, qui a vu Thierrry Henry la déposer deux fois avant la demi-heure de jeu. Alors, en 2019, on évite de se faire prendre dans le dos et tout se passera pour le mieux.Pour passer au, le mieux est d'éviter la baffe d'entrée. Comment ? En commençant par la base : ne pas confondre drague et harcèlement. Et ça tombe à pic, l'association Stop Harcèlement de rue a dressé un petit guide permettant de distinguer les deux approches. «, rappelle Marine.» Tendre la main pour ne pas s'en prendre une dans la gueule, donc. «» Conclusion : amis lyonnais, dites bonjour et respectez le Barça . Sur un malentendu, ça peut marcher.Messi aurait-il mis la, contre l' Espanyol en 2007, avec l'arbitrage vidéo ? Non, pas plus que Maradona 21 ans avant lui. Le football en serait-il sorti grandi ? Chacun son opinion. Ce qui est sûr, c'est que Diego ne serait pas devenu D10S, que Knysna ne serait resté qu'une obscure bourgade sud-africaine et que Châteauroux n'aurait pas égalisé contre Caen . En résumé, si la VAR peut éviter uneaux Lyonnais, ils devront faire sans elle pour écrire l'histoire.Se diriger vers l'aile Richelieu. Rez-de-chaussée, département Antiquités orientales, salle 227. Là, se pencher sur les signes cunéiformes gravés sur un monolithe de basalte noir, 2,25 mètres de haut sur 55 centimètres de large. Oui, oui, vous ne rêvez pas : vous êtes bien en train de lire la loi du talion écrite sur la stèle du Code de Hammurabi. Et que dit le sixième roi de Babylone ? En gros, œil pour œil, dent pour dent. Ce qui ne vous évitera pas une, mais, traduit en termes footballistiques, signifiera qualification en quarts de finale grâce à la règle du but à l'extérieur. Le charme discret de l'akkadien.Jean Gilles est instructeur de krav-maga au Club parisien de self défense des Abbesses . Et pour lui, la première chose à faire pour ne pas se ramasser une mornifle est simple : «» Oui, mais si l'envie est si forte que ça en devient un besoin pressant, chez cet « autre » mal intentionné ? «(Rires.) » Mais encore ? «» Même pour éviter une sortie d' Anthony Lopes La méthode Coué pour les nuls.