Barça : la revanche des mal-aimés

Xavi a su récupérer la meilleure version de certains de ses joueurs sur la pelouse de Naples jeudi, alors que beaucoup étaient au coeur des critiques ces dernières semaines. Frenkie de Jong, Gerard Piqué et Jordi Alba ont tous marqué pour permettre au Barça de se qualifier en huitième de finale de la Ligue Europa. Un des matchs les plus aboutis des Catalans, tout de même ponctué par une contre-performance de Marc-André ter Stegen.

La consécration des vaches sacrées

Frenkie de Jong, le génie de la lampe

@DeJongFrenkie21 : "Un beau match, avec beaucoup d'intensité de notre part" @RonaldAraujo_4 : "Très contents de notre match et de la qualification. Nous sommes sur la bonne voie" Xavi : "Des sensations positives, avec de l'efficacité et un match complet."#NapoliBarça pic.twitter.com/IJG1nGDY03 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 25, 2022

Ter Stegen, des paroles et des actes

Le FC Barcelone s’est présenté sous son meilleur jour jeudi soir, face à Naples au stade Diego Armando Maradona. Une victoire presque sans bavure 4-2, qui lui offre une qualification en huitièmes de finale de Ligue Europa pourtant bien mal embarquée il y a de ça quelques semaines quand les Catalans quittaient la C1 par la petite porte sur une défaite 3-0 contre le Bayern à domicile., avait prévenu Xavi, qui avait eu le malheur de parler dequelques minutes avant pour décrire la partie. Si leset les Napolitains se sont eux opposés à la guerre en Ukraine en affichant une large banderole « STOP WAR » gentiment masquée par la réalisation de l’UEFA, certains Catalans en ont aussi profité pour se réconcilier avec leurs supporters.Les fameuses « vacas sagradas » (vaches sacrées en vf), pointées du doigt depuis de longues semaines par les supporters, ont su faire de ce voyage à Naples une véritable cure de jouvence. Sergio Busquets s’est (enfin) révélé en chef d'orchestre d'un milieu de terrain solide, quand Jordi Alba et Gerard Piqué lui ont volé la vedette en marquant tous les deux : le latéral gauche à l’ouverture du score (1-0), le défenseur central pour le break (3-1). Les deux joueurs n’ont pas eu énormément de boulot défensif, tant le Napoli semblait simplement subir la domination catalane, et se sont donc mués en buteurs. En coulissant parfaitement dans un jeu qui avait le coeur à gauche, Jordi Alba était à l’origine de chaque attaque, avant que Frenkie de Jong et Ferran Torres ne combinent avec lui. Avec cinq duels remportés, deux dégagements et 93% de passes réussies, le vice-capitaine a pu s’afficher fièrement au micro de Movistar en fin de partie et se tarir d’une déclaration solennelle :Plus discret, Sergio Busquets a enchaîné les longs ballons pour casser le pressing des hommes de Luciano Spalletti en première période, et n’a perdu que deux ballons, là où certaines de ses pertes ont coûté très cher au Barça ces derniers temps. Une performance qui vient conforter Xavi dans ses choix, qui n’a jamais cessé de soutenir ses joueurs, qui ont aussi été ses coéquipiers, malgré les nombreuses accusations de connivence., s’agaçait l’ancien milieu de terrain.Un autre milieu de terrain a lui aussi crever l’écran jeudi soir : Frenkie de Jong. L’ancien de l’Ajax, recruté 80 millions à l’été 2019, commençait à avoir la presse catalane à dos, qui l’envoyait dans tous les transferts comme monnaie d’échange à l’hiver. Une sorte de cabale menée contre l’un des rares milieux de terrain qui n’est pas catalan. Du haut de ses 24 ans, le Batave n’a eu de cesse de se montrer critique envers ses propres prestations du début de saison. Et quand Xavi annonçait après la victoire contre Valence dimanche dernier (4-1) queen omettant le Néerlandais, il a rappelé à son coach qu’il était lui aussi essentiel à l’entre-jeu barcelonais. Le milieu de terrain a amené un mouvement nécessaire au Barça - l’un des seuls blaugranas à avoir été performant avec et sans ballon - et a délivré trois passes clés en plus de son splendide but d’une louche à l’entrée de la surface pour le 2-0. Il a aussi récupéré neuf ballons, remporté cinq duels et a été décisif sur le but de Pierre-Emerick Aubameyang avec un magnifique contre-appel pour tromper la défense italienne. Comme un symbole, au petit matin, c’est lui qui fait la une de, et encore lui qui a été qualifié depar Xavi à l’issue de la rencontre.Seule ombre au tableau, la nouvelle contre-performance de Marc-André ter Stegen, qui était pourtant relativement tranquille dans ses cages, au regard de la faiblesse offensive de l’adversaire. Les Napolitains n’ont cadré que trois de leurs sept frappes. En conférence de presse d’avant-match, le portier allemand s’était présenté aux côtés de Xavi pour défendre un bilan qui lui vaut de nombreuses critiques., avait-il attaqué. Manque de bol, le lendemain du match, Ter Stegen est auteur d’une dangereuse sortie sur Victor Osimhen. Le Nigérian était pourtant assez loin des cages barcelonaises, et ne représentait pas un danger immédiat. Une intervention qui aurait pu lui coûter au moins un carton jaune sans la clémence de l’arbitre, mais qui offre un penalty à un Napoli à l’agonie. Lorenzo Insigne s’en charge, et l’Allemand encaisse, sans même avoir bougé d’un iota. Allant à contre-courant de la joie collective, Marc-André Ter Stegen est rentré aux vestiaires la tête baissée. Comme si l'Allemand n'avait pas assez de problèmes, le Barça devra se coltiner en huitièmes de finale le Galatasaray du grand Bafé Gomis.