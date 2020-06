Barça : c'est la tension qui compte

Empêtré dans une situation inconfortable de dauphin du Real Madrid en Liga, le FC Barcelone vit mal le sprint final de cette saison 2019-2020. Avec le spectre d’une saison blanche qui plane au-dessus de sa tête, Quique Setién pourrait bien être le bouc émissaire d’une crise sans fin entre direction, staff et joueurs.

Suárez : « Notre faible rendement à l’extérieur doit être analysé par nos entraîneurs »

Arthur, samedi tout est permis

#Juve: #Arthur è atterrato a Torino, domani mattina le visite mediche // Arthur has landed in Turin ahead of his medical with Juve @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/iFxDoMKYB0 — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 27, 2020

Il y avait pourtant matière à rester optimiste. Avec deux points d’avance sur le Real Madrid à la reprise post-confinement du championnat le 12 juin dernier, le Barça avait onze matchs à passer en tête de Liga pour garder son glorieux destin entre ses mains. Seul bémol, le rythme à tenir. Onze journées en cinq semaines de compétition, cela fait un match à jouer tous les trois jours. De quoi tirer sur les organismes physiques des cadres de l’effectif, mais aussi tourmenter les esprits. À Vigo ce week-end, une caméra de Movistar + capte un semblant de discussion entre le capitaine Leo Messi et Eder Sarabia, l’entraîneur adjoint de Quique Setién, durant la pause fraîcheur de la deuxième période. L’échange s’écourte, puisquetourne le dos à son vis-à-vis masqué et s’en va marmonner sur le terrain avec un air désabusé, avant de revenir poser la bouteille d’eau sans même adresser un regard à Sarabia. C’est grave, docteur ?À ce moment précis du match, le Barça mène 2-1 grâce à un doublé de Luis Suárez, servi deux fois par le sextuple Ballon d’or. Il reste alors quatorze minutes de jeu dans le temps réglementaire. Setién effectue deux changements décisifs pour la suite de la rencontre : Suárez sort, remplacé par Antoine Griezmann (81), puis Riqui Puig laisse sa place à Arthur Melo (86). Coïncidence ou non, le Celta parvient à égaliser dans le temps additionnel grâce à un coup franc millimétré de Iago Aspas. Interrogé par la presse à la sortie de la rencontre, Suárez avait visiblement encore une cartouche à distribuer :La critique s'adresse principalement à Quique Setién et Eder Sarabia et prouve, si cela était nécessaire de le souligner, que l’association Messi-Suárez collabore également très bien en dehors du terrain.Convié à s’expliquer en conférence de presse d’après-match, Quique Setién est rapidement questionné sur ses choix tactiques, notamment l’entrée en jeu d’Arthur et sa manière de l’utiliser., révèle le passionné d’échecs.Un temps d’adaptation supplémentaire qui s’ajoute à celui de Griezmann , mais aussi révélateur d’une situation bien plus complexe que cela entre les tribunes et la pelouse à Barcelone.En réalité, Arthur prépare déjà sa sortie imminente du Barça. Une poignée d’heures après le match dans la nuit de samedi à dimanche, l’aéroport de Turin-Caselle accueille le milieu de terrain en catimini. Le but ? Lui faire passer sa visite médicale. Au-delà de cet aveu de faiblesse de la direction catalane au niveau sportif, l’apparition d’Arthur à Vigo interroge. Pourquoi faire entrer un footballeur dont le départ est prévu dans la foulée afin de passer des tests médicaux pour s’engager dans une autre équipe ? Comment l’imaginer totalement investi pour le Barça sans penser aux conséquences d’une éventuelle blessure sur son prochain transfert à la Juventus ?, précise Setién.Entre une direction aux yeux rivés sur le portefeuille et le tâtonnement d’un entraîneur pour trouver l’équilibre collectif, le Barça va accueillir ce mardi un Atlético de Madrid vainqueur de ses quatre dernières rencontres. Nul doute que Setién devra encore slalomer entre les crises internes pour éviter que la bombe finisse par définitivement exploser.