Bamba Dieng, parce qu'il le vaut bieng

À Marseille, l'orage a laissé la place à l'accalmie. Au début du mois, le navire tanguait de toute part, et le voilà aujourd'hui arrimé en haut du classement, encore invaincu après trois journées de Ligue 1. Un chewing-gum continue tout de même de coller aux basques de l'OM : la saga Bamba Dieng. Mis au placard par Igor Tudor, la situation du Sénégalais résume les fantômes qui poursuivent l'Olympique de Marseille.

Le doux Dieng

Victime du grand remue-ménage

Diambars en toile de fond

Par Paul Citron

Ahmadou Bamba Dieng va vite, très vite. Mais il n'y a pas un an, alors qu'il n'avait pas encore crevé l'écran face à l'AS Monaco , même lui n'aurait pas su anticiper la vitesse de sa trajectoire à l'Olympique de Marseille. Le natif de Pikine est passé, en une saison, de gâchette de la réserve olympienne à espoir international, en glanant sur le chemin un titre de champion d'Afrique avec le Sénégal et le trophée du but de l'année en Ligue 1 décerné des mains de Ronaldinho en personne. Son profil porté vers la profondeur avait apporté une alternative à Jorge Sampaoli, et le public marseillais avait presque instantanément adopté le minot insouciant, autrement plus virevoltant sur le terrain qu'Arkadiusz Milik. Seulement, l'été est arrivé, l'Argentin s'est tiré sans demander son reste et l'Olympique de Marseille, c'est le moins que l'on puisse dire, a entamé sa mue. Et après deux mois de tapage pendant lesquels beaucoup de choses ont changé à l'OM, voilà Bamba Dieng porté disparu. Complètement barré par Igor Tudor, qui ne le fait pas participer aux mises en place tactiques à l'entraînement, le Sénégalais traverse les premières turbulences de sa jeune carrière. Et pas des moindres, puisqu'elles cristallisent l'incompréhension d'une bonne frange des supporters marseillais à l'encontre de Pablo Longoria.Il faut dire que le gamin a tout fait pour s'attirer les faveurs des fans olympiens. En plus d'être convaincant sur le terrain, il n'a eu de cesse l'année passée de manifester son amour pour l'OM et sa ferveur. Il ne s'est même pas dégonflé lorsqu'il a compris, au cours de la préparation estivale, qu'il n'entrait pas dans les plans du Croate nouvellement détenteur du joystick ; son agent, Seydou Bocar Seck, avait d'ailleurs fait part le 1août, dans un entretien à La Provence , de l'envie du champion d'Afrique de rester au club pour faire ses preuves. Entretien au cours duquel est déjà pointée l'absence de communication claire de la direction olympienne :Depuis, Dieng s'est ravisé à contrecœur et semble maintenant résigné à mettre les voiles : le résultat d'une ostracisation pure et simple. Il semble difficile à croire qu'elle soit le fruit d'un choix uniquement sportif, car au-delà du mordant supplémentaire qu'apporterait le Sénégalais au jeu très direct pratiqué par Igor Tudor - qui, rappelons-le, avait annoncé dès son arrivée qu'il ne tordrait pas le bras de sa direction en matière de mercato -, plusieurs signaux laissent penser que l'OM verrait d'un bon œil son départ. Une déclaration de Pablo Longoria le 3 août, alors que déjà l'avenir du minot dans l'effectif s'est assombri, le décrit comme un joueur. Un départ, donc, à une grosse condition, bien entendu : qu'une belle somme tombe en échange dans les caisses du club. Le récent rappel à l'ordre de l'OM par l'ICFC , l'instance européenne de contrôle financier des clubs, dans le cadre du fair-play financier, est venu rappeler ses difficultés pécuniaires, et Frank McCourt attend toujours désespérément que l'OM se mette à vendre. Dans ce contexte, pousser Bamba Dieng vers la sortie, lui qui dispose d'une cote intéressante sur le marché après sa bonne saison, apparaît comme une solution évidente.À une semaine de la clôture du marché, quelques écuries sont donc bien venues aux renseignements. Fribourg d'abord, Nice, Lorient, mais les conditions olympiennes sont excluantes : montant dépassant la dizaine de millions d'euros (voire plus si le club est français), vente nette privilégiée (une demande de prêt de Lorient a été officiellement refusée). Si bien qu'à l'heure actuelle, il semble toujours possible de voir Bamba Dieng au club le 1septembre, faute d'avoir trouvé un point de chute. Mais au vu du comportement du club, on doute que cette option soit la meilleure. Car si l'état des caisses peut expliquer l'envie des dirigeants de voir Bamba Dieng quitter la Commanderie, il ne justifie que très moyennement le traitement qui lui est réservé, et c'est précisément ce qui fait grincer. Où trouver dès lors les raisons de cette brusque tension ? Peut-être dans l'envie, un peu dévorante, de Pablo Longoria et consorts de reprendre l'OM à bras-le-corps.Arrivé à la tête d'un club en grande difficulté il n'y a qu'un an et demi, l'Espagnol, très impliqué et habile jusqu'ici, a rapidement eu le vent en poupe. Or, cet été - au cours duquel Longoria a fait venir plusieurs de ses accointances à des postes stratégiques -, l'arrivée de son chouchou Igor Tudor sur le banc, très vite décriée, a laissé transparaître un président sûr de sa force et de ses choix, même les plus surprenants, et capable de laisser tomber la diplomatie.Désireux, également, de mettre fin aux projets qui ne lui apporteraient pas satisfaction. La Provence, rapportait ainsi la semaine dernière que le partenariat entre l'Institut Diambars, d'où provient Dieng, et l'OM (initié en 2019, sous Jacques-Henri Eyraud) n'aurait plus les faveurs du président olympien, et que celui-ci souhaiterait y mettre un terme., assure néanmoins Alexandre Jacquin, le journaliste du quotidien local, contacté directement. Selon lui, Dieng aurait même été, sans le vouloir, un révélateur de l'inconfort de l'OM avec ce partenariat, lorsque la direction s'est montrée très réticente au début de la saison 2021-2022 à augmenter son salaire, qui tournait autour des 5000 euros par mois, alors que le Sénégalais enchaînait les bonnes performances en Ligue 1. Cette rigidité aurait, entre autres, contribué à refroidir les liens entre la pépinière sénégalaise et l'Olympique de Marseille. Pas de quoi arranger les choses pour Bamba Dieng : car s'il n'est effectivement pas touché par la rupture de la collaboration, son entourage proche est lié à Diambars. Son agent, évoqué plus haut, est même le fils de Saer Seck, le directeur de l'Institut ; un état de faits qui n'a certainement pas aidé, dans le cas du Sénégalais. Quoi qu'il en soit, il reste une semaine à l'OM pour trouver une porte de sortie à son jeune attaquant. Car si cela venait à ne pas arriver, parvenir à le remobiliser pour la saison pourrait être le nouvel épisode de ce feuilleton, long comme un été de mercato. Duje Ćaleta-Car pourra sûrement lui expliquer comment s'y prendre.