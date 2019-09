Balotelli, l'heure des grands débuts à Brescia a sonné

Après avoir purgé les quatre matchs de suspension qu’il traînait de sa dernière visite en France, Mario Balotelli pourrait faire ses débuts avec Brescia face à la Juve ce mardi soir pour la 5e journée de Serie A. Un événement attendu par toute une ville, avec cette éternelle question qui reste en suspens : Balotelli est-il enfin au bon endroit ?

De l'azzurro dans les yeux

Par Andrea Chazy

À Brescia, l’attente est telle autour de Mario Balotelli qu’on en oublierait presque le bon début de saison des. Avec deux victoires après quatre journées et un buteur, Alfredo Donnarumma, qui compte déjà trois réalisations, on pourrait légitimement penser que le cas personnel de Mario Balotelli passerait logiquement au second plan. À tort, et même s’il n’a pas encore pu disputer le moindre match officiel sous ses nouvelles couleurs. La faute à une suspension de quatre matchs pour un tacle sur Daniel Congré qui lui collait aux basques depuis son passage à Marseille. Ce qui signifie que ce mardi soir, avec la réception de la Juve au Rigamonti, lesde Brescia pourraient voir Balotelli fouler pour la première fois la pelouse de son nouveau jardin avec la tunique lombarde sur les épaules. Un cas de figure que n’a pas pu esquiver Eugenio Corini, la tête pensante de l’équipe, en conférence de presse ce lundi : «Afin que le mariage entre Balotelli et la ville où il a grandi opère, l’ancien de l’Inter et du Milan doit forcément changer d’attitude. Ça tombe bien, car dans une interview accordée à DAZN, Balotelli l’annonce : il est dans la forme de sa vie. Ou presque : «Difficile de savoir si Mario dit vrai, car seuls deux matchs amicaux disputés pendant la trêve internationale face à Mantova (Serie D) et au Frosinone d'Alessandro Nesta (Serie B), match qui a vu Balo inscrire son premier pion, peuvent plaider en sa faveur. De là à voir Balotelli retourner l’enceinteface à la Juventus ce mardi soir, qu’il n’a plus affrontée depuis 2016, il y a un monde. Balo ne se met d’ailleurs pas plus de pression que ça à quelques heures de potentiellement affronter une Vieille Dame qui sera de toute façon privée de Cristiano Ronaldo, laissé au repos par Maurizio Sarri : «» Inutile de préciser alors que n’importe quelse revendiquant de Brescia serait ravi de le voir frapper dès sa première face à l’octuple champion en titre.Si répondre à l’attente de tout Brescia serait déjà un pas en avant, Balotelli se doit aussi de viser plus haut que la seule mission d'apporter un coup de main dans l'opération maintien du promu en Serie A. Non, Mario Balotelli se doit d’avoir un autre objectif, plus important, plus conforme à son statut. Sans parler d’un nombre de buts inscrits, le natif de Palerme doit pouvoir encore prétendre un jour à revêtir le maillot de la. C’est en partie aussi pour cela qu’il est revenu en Italie, et qu’il aurait accepté l’offre de Brescia sur les conseils de Roberto Mancini. Le sélectionneur italien, interrogé au micro de Rai Due au cours de l’émission, n’a d’ailleurs pas manqué d’en placer une avant la première de Balotelli en championnat : «Nazionale» Les paroles d'un homme qui connaît parfaitement les traits de caractère du bonhomme, dont il a été le coach à l'Inter et à City.Or, depuis sa trente-sixième et dernière sélection, honorée face à la Pologne il y a plus d’un an maintenant , aucun autre buteur transalpin n’a su porter convenablement dans la durée la tunique de. Un constat qui laisse forcément la porte ouverte à ceux qui continuent d'espérer de voir l'état de grâce de Balotelli un jour. À se dire qu’à 29 ans, il reste encore quelques espoirs de le voir tout casser dans un club, pour une ville qui n’attend que lui. Les plus audacieux peuvent même essayer de se convaincre que l’âge de la maturité est là et qu’il ne peut pas se permettre de décevoir celles et ceux qui l’ont vu grandir et qui seront au stade le dimanche. Un scénario sur lequel mise, prudemment, Luca Toni, champion du monde 2006, pour la: «Nazionale» Maintenant que toutes les composantes sont connues, il ne reste plus à Mario qu'à terminer le travail. Pour s’offrir un plaisir immense, redonner un sens à une carrière qui n’en a jamais eu jusque-là. Ou bien pour terminer une histoire qui ne s’est, jusque-là aussi, jamais déroulée comme prévu.