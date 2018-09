Balotelli a-t-il encore envie ?

Depuis son faux départ de Nice, Mario Balotelli a enchaîné trois mauvaises prestations, que ce soit avec les Aiglons ou l'Italie. Quand il n'est pas absent. Pas au point physiquement, l'attaquant pose également question quant à sa détermination. À croire qu'il aurait préféré partir cet été.

1

Des blessures, des cartons et Dante sur le dos

Content d'être là, vraiment ?

Vidéo

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Deux questions se ressemblant énormément n'appellent pas toujours les mêmes réponses. Au sujet du Mario Balotelli du début de saison 2018-2019, la première à se poser au regard de ses nombreuses et longues absences était la suivante : est-il encore en vie ? Son retour en Ligue 1 le 31 août, sa titularisation avec l'Italie une semaine plus tard et son apparition en championnat le 22 septembre ont permis de certifier que oui.Mais ses contre-performances et son état de forme observés ces jours-là amènent à la deuxième interrogation, qui reste quant à elle ouverte : a-t-il encore envie ? Avec zéro but et un nombre de kilomètres parcourus extrêmement faible, l'attaquant n'apparaît pas surmotivé depuis la reprise. Et sa nonchalance naturelle couplée à son physique pas encore prêt n'explique pas tout.Après la défaite à Montpellier pour le compte de la sixième journée, Dante s'est même permis de rappeler à l'ordre son partenaire. «, a critiqué le capitaine face à la presse.Une déclaration qui a pour vocation de remobiliser l'avant-centre. Embêté par une blessure à la jambe cet été, suspendu à Nantes cette semaine parce qu'il prend plus de cartons qu'il ne met de pions, l'ancien de Manchester City connaît pour le moment un exercice galère. Mais l'explication réside peut-être aussi dans sa tête. Car après avoir été annoncé dans la Botte ou à l'Olympique de Marseille durant le mercato, l'ex-Milanais a très bien pu être affecté de devoir finalement rester chez les Aiglons une année supplémentaire.Dans une vidéo qui sent bon les conseils de l'agence de communication, Balotelli assure pourtant être ravi de cette situation. «» , couche Super Mario, comme pour protéger son agent Mino Raiola souvent pointé du doigt comme la principale raison de l'échec du transfert à l'OM. Celui qui a également dévoilé que le discours de Patrick Vieira l'avait séduit ( «» ) continue : «Sauf qu'à l'origine, le striker voulait (et veut toujours) jouer une Coupe d'Europe. Qu'à l'approche de la trentaine (il a fêté sa 28bougie le 12 août dernier), il souhaitait redonner un coup de boost à sa carrière qui a précédemment vu les meilleurs clubs d'Europe lui offrir des espoirs de grandeur. Que ledu garçon montre qu'il a toujours eu la bougeotte (il n'a jamais enchaîné trois saisons pleines au même endroit), et que c'est peut-être ce trait de caractère qui le rend si fort quand il s'en donne les moyens. Enfin, c'est un secret de polichinelle : le bonhomme originaire de Palerme est amoureux de son pays natal (où il a connu quelques périodes fastes), du football qui y est pratiqué et rêve d'y retourner. «» , annonçait-il sur Rai 2 en mars dernier. Même son de cloche sur calciomercato. Problème : le marché s'est clôturé trop vite cet été pour que le souhait soit exaucé. Et si le bonhomme avait la bonne idée de se chauffer pour s'illustrer et donner envie, par ricochet, à l'Italie en vue de cet hiver ?