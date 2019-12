Bale travaille son putting à l'entraînement

Bale não está treinando com o grupo, hoje treinou sozinho lá no outro lado do campo e os amigos do @ElGolazoDeGol registraram o treino/golf do galês ? pic.twitter.com/DWhK5O7BBF — Tatiana Mantovani (@tatimantovani) December 6, 2019

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La blague la plus longue de l'année. Le désormais mythique « Wales, Golf, Madrid » de Gareth Bale tient sa suite. Alors qu' il est annoncé blessé et qu'il s'entraînait individuellement ce matin sur les terrains de la « Ciudad Real Madrid » , le Gallois s'est cru dans un parcours 18 trous et a semblé passer son temps à soigner son geste de golfeur, même sans club entre les mains. Comme s'il jouait avec les nerfs de son employeur.Un véritable enfant.