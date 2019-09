Bale sauve le Real Madrid de la défaite

29

De pestiféré à sauveur, il n’y a qu’un pas.Indésirable du côté du Real Madrid et en guerre froide avec Zinédine Zidane, Gareth Bale est finalement resté chez lescet été. Et il compte bien tout casser cette saison. En tout cas, il est parti pour avec ce doublé inscrit sur la pelouse de l'Estadio de la Ceramica pour permettre au Real Madrid d’arracher un match nul face à Villarreal (2-2).Et pourtant, tout avait mal commencé pour le Real Madrid du double Z qui avait tenté un 4-4-2 avec un duo Jović-Benzema en pointe et une première apparition pour Ferland Mendy. La faute à un ballon perdu par Sergio Ramos et une frappe de Toko-Ekambi repoussée par Thibaut Courtois dans les pieds de Gérard Moreno (1-0, 12). Menés, lesvont alors tout tenter pour revenir rapidement au score, sauf que Casemiro manque le cadre (32), tandis que Karim Benzema voit sa frappe heurter le poteau (44). Jusqu’à ce que Luka Jović dégaine une sublime talonnade pour Dani Carvajal qui offre un caviar à Gareth Bale (1-1, 45).La seconde période est du même acabit. Un Real Madrid qui domine, mais qui n’arrive pas à conclure, à l’image d’une double parade d'Andrés Fernández devant Gareth Bale et Toni Kroos (56). Et un Villarreal qui fait mouche sur sa seule occasion. Avec là encore une première frappe repoussée par Thibaut Courtois et un tir dévissé d'Ontiveros qui revient dans les pieds de Moi Gómez (2-1, 73). Et alors que le Real Madrid semblait se diriger vers sa première défaite de la saison, Gareth Bale enfile son costume de super-héros et dégaine une jolie frappe du gauche qui rase le poteau (2-2, 85). Avant de finir son festival par un carton rouge au bout du temps additionnel.Avec 5 points en 3 journées, le Real Madrid compte une longueur d’avance sur le Barça, mais déjà 4 de retard sur l’Atlético.Andrés Fernández - Mario Gaspar, Raúl Albiol, Torres, Quintilla - Santi Cazorla (Bacca, 72), Iborra - Chukwueze (Ontiveros, 55), Gómez, Toko Ekambi (Anguissa, 62) - Gerard Moreno.Javier Calleja.Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Vázquez (Vinicius, 73), Casemiro, Kroos (Valverde, 82), Bale - Jović (Modrić, 67), Benzema.Zinédine Zidane.