Bale, Sancho, Reguilon… les dossiers chauds du mercato de Manchester United

Le regain de forme de Manchester United, porté par son milieu Pogba-Bruno Fernandes et son attaque Rashford-Martial-Greenwood, était déjà une bonne raison de regarder des matchs de Premier League en direct sur le service de streaming en direct et en continu RMC de Sport.Les Red Devils comptent bien confirmer cette saison et venir titiller Liverpool et Manchester City. Pour ça, il va falloir réussir son mercato. Un mercato qui traine un peu la patte alors qu’il avait plutôt pas mal commencé avec l’arrivée de Donny von de Beek ppur 39 millions d’euros. Sauf que depuis, plus grand-chose…Pourtant, la presse anglaise se fait écho de multiples rumeurs. En vrac : selon ESPN, les Mancuniens n’auraient lâché l’idée d’attirer Jadon Sancho tout en étudiant la possibilité de le faire venir l’été prochain, auquel cas Ole Gunnar Solskjaer pourrait récupérer Gareth Bale en prêt d’après The Sun alors que le Daily Mail assure que le Gallois ne veut pas partir du Real Madrid là où d'autres titres affirment qu'il serait d'accord pour s'en aller dans le cadre d'un retour à Tottenham.En attendant de régler l’arrivée de Sancho ou de Bale, ou d'aucun des deux, Manchester United travaillerait aussi à faire venir Sergio Reguilon, l’arrière gauche du Real, bloqué par Ferland Mendy et Marcelo à Madrid, qui a fait forte impression lors de sa saison en prêt à Séville.Tout ça pour se faire piquer le titre de « meilleur mercato de l’été » par Liverpool quand les champions en titre vont faire signer Thiago Alcantara…