Bale regonflé

Buteur avec le pays de Galles (contre l'Irlande) comme avec le Real Madrid (en Liga), Gareth Bale s'apprête peut-être à sortir une grande saison. Car ses soucis physiques semblent derrière lui, et parce que Cristiano Ronaldo est parti.

Plus de blessure, plus de CR7

Patron du Real, enfin ?

Gareth Bale: « Je suis prêt pour aider l'équipe. Nous formons un grand groupe, nous travaillons bien ensemble et il faut gagner tous les trophées possibles. J'aimerai tirer les penaltys, mais l'entraîneur choisi et il faut respecter ses décisions. » pic.twitter.com/XIHIYaZMaG — Team Real Madrid ?? (@MadridTeam_) 27 août 2018

L'Europe entière avait dit au revoir à l'édition 2017-2018 en s'inclinant devant lui. Dernier buteur de la saison (doublé en finale de Ligue des champions avec le Real Madrid contre Liverpool ), Gareth Bale offrait – en plus de la C1 – des promesses de retour définitif au plus haut niveau aux supportersAvec le pays de Galles , le chevelu restait aussi sur une bonne note. Lors des deux matchs de China Cup disputés à la fin du mois de mars (face à la Chine et l' Uruguay ), il restait sur un triplé et une passe décisive, devenant du même coup le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection.Et en 2018-2019, le revoilà dès les premiers mois. Trois pions en trois journées de Liga (une passe décisive, sans compter celle en Supercoupe d'Europe), un autre – magnifique – lors de la première sortie de son pays en Ligue des nations devant l' Irlande (victoire 4-1 ; une) : c'est clair, le bonhomme est revenu en pleine forme.Pouvait-on en douter ? Oui, et très sérieusement. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, l'ancien de Tottenham affiche une irrégularité chronique au niveau de ses performances. D'autant plus frustrant que le gaucher sort des merveilles ici et là ( quel caramel à Barcelone en mai ...), comme pour rappeler que son talent ne s'éteindra jamais.Si ses statistiques ont toujours gardé une gueule plus que correcte, Bale a souffert de nombreuses blessures ces derniers temps, l'empêchant de surfer sur la même vague que les meilleurs de la planète. En 2017-2018, l'homme aux quatre LDC a été embêté à trois moments différents (adducteurs et surtout mollet), le privant de quatorze matchs avec la Maison-Blanche. En 2016-2017, le natif de Cardiff en a loupé 29 à cause de sa cheville, de sa hanche ou (encore) de son mollet. Le corps de Gareth serait donc fait de mousse ? L'espoir répond par la négative, puisque l'organisme du Gallois n'a pas encore couiné en 2018. Or, la dernière année civile sans pépin physique pour le Madrilène date de... 2010. Une année où l'ex-Voilà pourquoi il paraît raisonnable de penser que le monsieur va tout péter en 2018-2019. Surtout que le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus lui redonne indirectement une place de titulaire indiscutable dans le couloir droit du onze de Julen Lopetegui et lui laisse beaucoup plus d'espace, aussi bien au sens propre sur le terrain qu'au sens figuré dans le statut. Certains considèrent que l'absence du Portugais libère Karim Benzema, auteur lui aussi d'un super début d'exercice ? C'est également vrai, voire davantage, pour le demi-finaliste de l'Euro 2016.À 29 ans, Bale est paré pour se transformer, enfin, en leader offensif d'un des plus grands clubs du monde après l'être devenu au sein de sa nation. Sans le dire aussi clairement, Lopetegui l'a déjà sous-entendu mi-août en conférence de presse, souhaitant oublier le temps où Zinédine Zidane avait relégué (avec succès) le diamant au rang de second choix : «(...)Quelques semaines plus tôt, l'entraîneur espagnol, interrogé sur le transfert de CR7, avait été encore plus explicite face à la presse à propos de celui qui a réclamé plus de responsabilités (comme celle de frapper les penaltys) : «» Celle-ci a déjà lâché sa bande-annonce.