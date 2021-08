Bale : « Mon plaisir coupable ? Regarder le golf jusque tard dans la nuit »

Gareth Bale: ‘What makes me unhappy? Nothing. Life is what you make it’ https://t.co/8zDnYKGerZ — Guardian sport (@guardian_sport) August 21, 2021

Il n'en démord pas.Dans une courte interview accordée au, Gareth Bale a dévoilé ses petits secrets. On apprend que l'objet auquel il tient le plus au monde est son rameur mécanique, ou qu'il ne voudrait pas qu'une autre personne que lui ne joue son rôle dans son propre biopic. Mais on découvre aussi le plaisir coupable du Gallois, qui n'a pas semblé chercher longtemps.(le circuit international de golf), a ainsi affirmé l'ancien joueur le plus cher du monde, à son arrivée au Real en 2013 pour 100 millions d'euros.Pas une surprise, quand on se remémore la polémique provoquée par l'ailier après la qualification du pays de Galles à l'Euro 2020 , alors que sa relation avec le Real Madrid n'était pas à son zénith. Pourtant, les médias espagnols rapportent dernièrement que le retour de Carlo Ancelotti semble avoir redonné le goût du ballon taille 5 au Gallois, plus impliqué à l'entraînement.Espérons pour lui que cet aveu ne fâche pas son nouveau coach.