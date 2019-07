Bale, l'encombrant casse-tête chinois

Devenu définitivement indésirable au Real Madrid, Gareth Bale peine à trouver une porte de sortie satisfaisante. Avec un salaire astronomique qu’il ne veut pas revoir à la baisse, le Gallois, dragué par la Chine, est devenu le symbole et la victime d’un marché des transferts toujours plus insensé.

À l’été 2013, Gareth Bale débarquait au Real Madrid contre la somme de 101 millions d’euros, ce qui faisait de lui le joueur le plus cher de l’histoire. Après deux premières saisons flamboyantes, l’ailier gallois est vite devenu le meilleur buteur britannique de l’histoire de la Liga. C'était en mars 2016, quelques mois avant qu'il ne remporte sa deuxième Ligue des Champions sous les couleurs des. Sept mois plus tard, Florentino Pérez blindait Bale et le prolongeait jusqu’en 2022 afin de dissuader Manchester United. Mais depuis, entre les blessures à répétition, un comportement égoïste , des performances en dents de scie et un doublé en finale de C1, le Gallois de 30 ans est devenu un vulgaire encombrant aux yeux des dirigeants madrilènes. Problème, les exigences du joueur semblent avoir refroidi peu à peu toutes les écuries européennes qui souhaitaient se l'offrir. À la fois symbole et victime de l’ultramondialisation du football, Bale n’a désormais plus son destin en main. À tel point que son salut dépend presque essentiellement du championnat chinois.Après six saisons dans la capitale espagnole, Gareth Bale est quasiment devenu un pestiféré aux yeux de Zinédine Zidane, qui a acté le divorce ce lundi en déclarant qu’ «» . Traduction : il est temps que le Gallois quitte le Real avant qu’il ne soit trop tard pour lui, mais aussi pour le club. Car depuis janvier 2019, la valeur de Bale est en totale chute libre. Aujourd’hui, l’Observatoire du football (CIES) estime que le gaucher ne vaut plus qu’entre 30 et 40 millions d’euros. Une somme tout à fait honnête au regard des prix exorbitants du marché actuel. Mais une somme qui cache aussi bien son lot d'entourloupes puisque le joueur dispose d’un contrat qui court jusqu’en 2022, ce que fait évidemment prévaloir le Real Madrid dans les négociations.Après avoir investi un pont d'or pour l'arracher à Tottenham en 2013, Florentino Pérez ne veut pas non plus brader son joueur. Même son de cloche du côté de Bale qui ne veut faire aucune concession concernant son salaire, estimé à plus de 650 000 euros par semaine, soit environ dix-sept millions d’euros par an. Une somme hallucinante que peu de clubs peuvent réellement se permettre d'allonger.Gareth Bale est donc devenu le dindon d’une farce que plus personne ne veut cuisiner. Une farce également symptomatique d’un marché des transferts dont il est une des premières victimes. Pour s'en débarrasser, le Real Madrid l'a pourtant proposé à plusieurs clubs européens. Si Manchester United semblait le club le plus chaud en début d’été, le club aurait finalement laissé tomber l’affaire, préférant se concentrer sur des jeunes à fort potentiel. Également proposé au PSG , au Bayern, à l’Inter ou à Tottenham, seul son ancien club se serait montré intéressé, ce qu’a confirmé à demi-mot Mauricio Pochettino. Mais là encore, les sommes engagées poussent le club londonien à réfléchir à plusieurs fois avant de sauter le pas. Comme souvent depuis maintenant plusieurs saisons, c’est bien la Chine qui pourrait décrocher le pompon car depuis ce mardi, la presse britannique annonce que deux clubs chinois ont formulé des offres mirobolantes au Gallois.D’après le, le Beijing Guoan serait prêt à lui offrir le plus gros salaire de l’histoire du championnat chinois. Le club de la capitale ne serait pas le seul à vouloir l'enrôler puisque les médias chinois révèlent aussi que le Jiangsu Suning lui proposerait un salaire de 57 millions d’euros par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de toute la planète. Si ces informations se confirment, quelques problèmes pourraient encore retarder le départ du joueur. D’abord, le temps presse puisque le mercato chinois se clôture le 31 juillet. Ensuite, le Real Madrid devra consentir à certains efforts financiers puisque les clubs chinois ne peuvent pas offrir de grosses indemnités de transfert. Ce qui dérange les Espagnols qui ont besoin de liquidités pour acheter Paul Pogba. Si la Maison Blanche a pensé à un prêt, l’agent du Gallois a déclaré qu’il en était hors de question. Dans ces conditions, le cas Bale s’apparente à un véritable casse-tête que le Real Madrid ne semble plus tout à fait en mesure de résoudre.