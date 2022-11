Bale et le Los Angeles FC titrés en MLS

FP

Être golfeur et remporter la MLS, c'est sans doute ça le rêve américain.Opposés à Philadelphie, Gareth Bale et le Los Angeles FC grimpent sur le trône du championnat américain après une partie complètement folle. Au terme des 90 premières minutes, les deux équipes sont dos à dos (2-2) et repartent pour 30 minutes supplémentaires. Réduit à dix pendant cette prolongation, le LAFC encaisse même un pion de Jack Elliott à la 124se dirige alors tout droit vers le titre. C'était compter sans un irréductible Gallois.Juste avant la fin des neuf minutes de temps additionnel, Gareth Bale surgit (128) et envoie tout ce beau monde disputer une séance de penaltys, sous les yeux de Giorgio Chiellini, resté sur le banc. Après un échec de chaque côté, John McCarty, entré à la suite de l'expulsion de Maxime Crépeau, détourne deux tentatives des. Côté californien, Denis Bouanga et ses collègues ne tremblent pas et envoient Los Angeles sur le toit de la MLS.C'est quand même plus sympa que de squatter le fond de la Ligue 2.