?Cuenta Fernando Burgos una frase de BALE en el vestuario del @realmadrid "Tengo 3 años de contrato. Si quieren que me vaya que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego" pic.twitter.com/p52RoyNu7C — Radioestadio (@Radioestadio) 19 mai 2019

Du pré vert aux greens.Le feuilleton Gareth Bale n'en finit plus d'animer la fin de saison du Real. Si l'agent du Gallois répète que son joueur est heureux à Madrid et qu'il va continuer l'aventure, Zinédine Zidane ne le fait plus jouer et ne compterait pas sur lui pour la saison prochaine . Ce dimanche, les déclarations présumées de l'anciende Tottenham semblent dessiner une tendance : le divorce.» , aurait-il confié à ses coéquipiers, selon Radioestadio, dans les vestiaires du Real à l'issue de la défaite contre le Betis Séville (0-2) , lors de laquelle il n'est pas entré en jeu.Un 18 trous pour 51 millions d'euros, même pour le Real, ça fait cher.