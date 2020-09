Schalke continue de creuser

25

Schalke 04 (4-2-3-1) : Fährmann - Rudy, Kabak, Stambouli (Sané 45e), Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Boujellab, Uth, Raman (Ibišević, 45e) - Paciência. Entraîneur : David Wagner.



Werder Brême (4-4-2) : Pavlenka - Augustinsson, Friedl, Veljković, Gebre Selassie - M.Eggestein, Klaassen (Groß, 84e), Mbom (Ōsako, 84e), Bittencourt (J.Eggestein, 68e) - Sargent (Chong, 84e), Füllkrug (Selke, 67e). Entraîneur : Florian Kohfeldt.

Une pandémie plus tard, ça va toujours aussi mal du côté de Schalke 04.Une semaine après l'humiliation reçue à Munich (8-0), Schalke 04 était très attendu pour son premier match à domicile de la saison. Et comme face au Bayern, Schalke a été balayé, étrillé par le triplé d'un homme : Niclas Füllkrug. À 27 ans, l'attaquant du Werder Brême a porté à lui seul ses troupes. Il a d'abord profité d'une tête de Sargent sur corner pour pousser le ballon dans le but d'une reprise presque ratée (0-1, 22). Puis, après avoir sollicité deux fois Fährmann, Füllkrug a doublé la mise à la retombée d'un coup franc lointain et à l'aide d'un coup de casque bien senti au point de penalty (0-2, 36). Apathique, sans réaction, et rarement capable d'approcher la surface adverse, Schalkeétait simplement nul.De retour des vestiaires, les joueurs de David Wagner ont enfin affiché de l'envie et l'intention d'aller au charbon. Après deux belles occasions pour Ibišević de la tête (52) et Boudjellab (54), les coéquipiers de Benjamin Stambouli, remplacé à la pause, ont finalement été assommés en contre. Niclas Füllkrug, encore lui, a obtenu un penalty logique qu'il s'est chargé de transformer, histoire de repartir avec le ballon du match (0-3, 60). Remplacé à la 67, l'Allemand a remis le Werder à l'endroit avec son deuxième triplé en carrière, une semaine après une gifle reçue des mains d'Hoffenheim. Mis sur les rails de son premier succès de la saison, Brême s'est contenté de gérer la fin de match, aidé par l'expulsion de Kabak (84), et malgré la réduction du score tardive d'Uth d'une belle frappe à l'entrée de la surface(1-3, 92). Après avoir encaissé un 1-11 en deux rencontres, Schalke est bon dernier de Bundesliga.Ah : et ça fait 18 matchs sans victoire pour le Toulouse d'outre-Rhin.