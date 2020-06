Bakayoko, Slimani et Adrien Silva quittent Monaco

1

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Opération polissage du Rocher.Ce mercredi, l'AS Monaco a officialisé les départs de six joueurs, qui étaient tous en prêt ou en fin de contrat. Le portier suisse Diego Benaglio va partir libre trois ans après son arrivée en Principauté. Le même sort est réservé à son homologue sénagalais Seydou Sy et au jeune attaquant de 20 ans Moussa Sylla, qui vont tout deux plier bagage cet été. Mais le club monégasque va surtout être amputé de trois cadres qui vont tous retourner de prêt dans leurs clubs respectifs, d'après un communiqué publié ce jeudi sur leur site officiel.Apparu à 23 reprises cette saison, Tiémoué Bakayoko va retourner à Chelsea après un second passage mitigé sur le Rocher. Islam Slimani et Adrien Silva vont tout les deux revenir s'installer du côté de Leicester. Le buteur des Fennecs aura vécu un début de saison clinquant et finalement signé neuf buts et sept passe décisives en dix-neuf rencontres, tandis que le milieu portugais aura totalisé 40 apparitions en un an et demi à Monaco.Plus qu'une cinquantaine de joueurs sous contrat, courage.