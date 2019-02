Bakayoko : « Je vais tout faire pour revenir en EDF »

En trois mois, Tiémoué Bakayoko a renversé l'opinion de Gennaro Gattuso à son sujet. Prêté par Chelsea, « Baka » a repris le fil de sa brillante carrière et sait où il veut aller : en équipe de France. International du temps de l’AS Monaco (une sélection en mars 2017), l’ancien du Stade rennais ambitionne de retrouver les Bleus, la Ligue des champions avec Milan et ne cache pas son amour pour son premier modèle : Étienne Didot.



« Je suis très fier d’avoir trouvé les Nike "Fear of God" à Milan, la capitale de la mode. »

« Je suis plutôt quelqu’un qui prend soin de son corps au quotidien. »

« Leonardo parle français, Maldini anglais, donc tu es très vite à l’aise. Quand tu arrives dans un club comme ça, tout est plus facile. »

« Je suis assez fan du joueur de l’Atalanta, Gómez, ainsi que de la pépite de la Roma, Zaniolo. »

« Pourquoi pas poursuivre mon processus en Italie l’année prochaine ? »

« L’un de mes premiers modèles ? Étienne Didot. C’est quelqu’un qui m’inspirait à Rennes. »

« Je ne comprends pas trop l’italien, mais je crois qu’on me surnomme "La pieuvre". »

« On peut être jeune et riche, et rester soi-même. »

Par Mathieu Faure

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

J’ai eu des débuts difficiles, car j’arrivais dans un nouveau club, un nouveau championnat. Je découvrais le contexte. Il a fallu m’adapter, apprendre à connaître l’environnement dans lequel j’allais évoluer. Ensuite, petit à petit, j’ai pris mes marques. J’ai commencé à mieux connaître mes coéquipiers, eux ont appris à jouer avec moi. Et la confiance a fait le reste. J’ai réussi à inverser la tendance, et à devenir un joueur important dans l’équipe.Des moments de doute ? Je ne dirais pas que c’était du doute, mais oui, j’ai eu des moments difficiles. Chaque joueur traverse une période difficile dans une carrière. Je ne sortais pas d’une belle saison à Chelsea, mais je savais que ça allait tourner, car je suis quelqu’un qui travaille beaucoup. Et ça a tourné.En étant honnête, je n’apprécie pas.Qui apprécie entendre son coach le descendre comme il l’a fait après un premier match ? Après, on connaît sa carrière, sa personnalité, sa vision du football. C’est quelqu’un qui ne mâche pas ses mots, il est cash. Il fallait le prendre comme ça. C’était un match où on menait 2-0 et que l’on a finalement perdu 3-2, il s’en est un peu plus pris à moi... Mais c’était aussi un moyen de me motiver, de me booster. J’ai pris le pari de changer ça en positif. Aujourd’hui, il a changé d’avis et l’a également dit en conférence de presse. C’est une bonne chose.Oui, il est fou et attachant. C’est un entraîneur qui transmet beaucoup de valeurs au quotidien, on peut discuter de tout avec lui. Mais c’est surtout un coach qui est omniprésent pour ses joueurs, qui les motive, qui essaie de tirer le meilleur de chacun. C’est le genre d’entraîneur que j’apprécie.Sombrer, non, c’est un mot qui ne me ressemble pas.Je peux traverser des périodes difficiles, mais j’ai toujours réussi à inverser les choses. Aujourd’hui, mentalement, je suis plus armé qu’il y a deux ans. Des périodes de doutes, quand tu es footballeur, ça te permet de franchir des paliers. Je ne m’attendais pas forcément à traverser une période compliquée, mais j’ai toujours cru en moi. Il a fallu bosser pour montrer de quoi j’étais capable.Oui. Il faut avoir de l’orgueil, de la motivation et se servir de certaines choses qui te touchent comme d’un levier. Quand on lit des choses négatives sur soi, ça aide quelque part à relever la tête.Je pense que c'était un peu avant le match du Genoa, fin octobre. Aux entraînements, je me sentais mieux, je montais en puissance. Je commençais à retrouver mon football, ma confiance, mes sensations. C’était le moment où la bascule pouvait se faire, et que je pouvais enfin dire que j’étais de retour.Pas vraiment, j’ai toujours essayé de me préparer le mieux possible. Je suis plutôt quelqu’un qui prend soin de son corps au quotidien.Du point de vue de l’intensité, l’Angleterre est sans doute le championnat qui demande le plus d’énergie. La Ligue 1 regroupe un peu tout : tu as des équipes physiques, d’autres qui déploient beaucoup de technique, et certaines sont très au point tactiquement.La Serie A, finalement, est un championnat très tactique, tu bosses ce secteur au quotidien et tu peux même passer des entraînements sans toucher la balle. Il y a énormément de qualité technique, malgré ce que les gens pensent. Depuis plusieurs saisons, les équipes italiennes redeviennent compétitives sur la scène européenne. C’est le signe d’un renouveau.J’ai commencé dans un 4-4-2 puis, petit à petit, j’ai migré en pointe basse. Je suis le relais entre la défense et le milieu, mais aussi entre le milieu et l’attaque. Mon rôle est de faire circuler la balle et d’être le premier à déclencher les pressings, mais aussi le premier à chercher la profondeur.Parfaitement. J’ai eu la chance de débarquer dans un groupe qui vivait bien, avec des joueurs adorables. Et puis j’ai été accueilli d’entrée par Paolo Maldini et Leonardo, des figures historiques du club.Ils te facilitent les choses, que ce soit pour trouver un logement, apprendre la langue, expliquer comment fonctionne le club... Leonardo parle français, Maldini anglais, donc tu es très vite à l’aise. Quand tu arrives dans un club comme ça, tout est plus facile.C’est certain que je vis dans une ville qui est une référence de la mode, il y a de quoi faire.Je prends plaisir à m’habiller ici, vraiment. Je suis très fier d’avoir trouvé les Nike «» sorties il y a peu. C’est une paire compliquée à trouver, et je suis assez heureux de l’avoir trouvée ici.C’est optimal. Tout est fait pour que le joueur soit le plus à l’aise possible. On a chacun une chambre personnelle au cœur du complexe, la nourriture est fabuleuse, les installations sont de très haut niveau. Ça fait partie de la légende du Milan.L’objectif est clairement de jouer la Ligue des champions la saison prochaine.Aujourd’hui, la Juventus est l’une des meilleures équipes européennes. Mais derrière, il y a une vraie bataille avec le Napoli, l’Inter, la Roma. On va tout faire pour tirer notre épingle du jeu et accrocher le top 4.C’est difficile de sortir un joueur du lot, car c’est un championnat très relevé. Tu as des bons joueurs dans toutes les équipes, mais je vais dire Cristiano Ronaldo, évidemment, qui nous a mis deux buts en Coupe et championnat. Je suis assez fan du joueur de l’Atalanta, Gómez, ainsi que de la pépite de la Roma, Zaniolo. Au Milan... Ah, c’est difficile car je n’ai pas envie de m’embrouiller avec quelqu’un dans le vestiaire en fait !On est une très bonne équipe, complète, avec beaucoup de joueurs talentueux.Je l’espère.En deux ans, on évolue. Notamment dans la manière d’appréhender son métier. Je pense que j’ai passé un cap sur le terrain, dans ma capacité à répéter les efforts, mais aussi tactiquement et techniquement.Mon avenir... Je n’y pense pas encore. C’est une saison importante pour moi, je vais faire le point en fin de saison.J’appartiens encore à Chelsea, mais je suis heureux à Milan. Pourquoi pas poursuivre mon processus en Italie l’année prochaine ?En tant que français, j’étais forcément très heureux. J’étais un fidèle supporter, j’ai regardé tous les matchs, je l’ai vécu de manière positive même si j’aurais aimé faire partie du wagon. Mais à ce moment-là, je ne méritais pas de faire partie des 23.D’être régulier dans mes performances, d’être bon à mon poste. Mais ce n’est pas à moi de répondre à cette question, il y a un sélectionneur et un staff qui sont là pour ça. Je vais tout faire pour y revenir, car c’est un objectif.Un modèle non, mais plus jeune j’étais inspiré par des joueurs comme Claude Makelele, Patrick Vieira, mais aussi Étienne Didot. Oui, Didot de Rennes! Ça peut surprendre, mais quand j’étais au centre de formation rennais, c’est quelqu’un qui m’inspirait.Je l’ai beaucoup regardé, et j’ai énormément appris en m’entraînant avec lui. On sait tous qui sont les milieux au top niveau, il faut aimer les regarder et apprendre d’eux.Je ne suis pas trop d’accord avec ça. À Monaco, j’ai eu des débuts difficiles par exemple. Chacun a son histoire dans un club. À Chelsea, ça ne s’est pas trop mal passé au début, c’était surtout plus difficile après. Chaque histoire a sa vérité. Oui, Kylian a toujours eu des débuts énormes, que ce soit à Monaco ou à Paris. Mais chacun avance à son rythme. J’espère qu’on réussira tous à exploser dans d’autres clubs.De très bons souvenirs, je pars avec un titre de champion de France. Aujourd’hui, je suis très triste de les voir comme ça.C’est un club que je porte dans mon cœur, qui m’a beaucoup apporté, j’ai connu les Bleus grâce à l’ASM et je ne l’oublie pas. J’ai l’intime conviction qu’ils vont remonter la pente, et se sauver.Je m’estime chanceux d’avoir pu vivre dans de tels cadres. Je sais d’où je viens. Les tentations sont là pour tout le monde, pas seulement pour les footballeurs. Chacun choisit de vivre sa vie à sa manière. Je suis quelqu’un de très casanier, les tentations n’ont pas trop d’influence sur moi, car je suis resté le même petit garçon qui a commencé au Stade rennais. On peut être jeune et riche, et rester soi-même.Je ne comprends pas encore trop bien la langue, mais je crois qu’on m’appelle « La pieuvre » . Ça me va !