Ça ressemble à quoi, un kop d’ultras de foot district ?

Samedi, le Baiona FC, club amateur en D2, va mettre le boxon pour la fête du foot amateur. Au programme : un KaraoKop, concours entre trois différents kops de supporters de clubs du coin, en marge du match de leur équipe B face à Caresse Salies. Chants, tambours et fumigènes... Ces derniers seront départagés par un jury qui comprendra notamment l'ancien seconde ligne de l'Aviron bayonnais Rob Linde.

« Et si on montait un kop ? »

« Il n'y a pas de frontières entre les joueurs et le kop »

Un engouement grandissant

Pour retrouver le programme intégral du Vrai Foot Day 2021, c'est ici.

Des banderoles accrochées tout au long du rectangle vert, une main courante noyée sous les fumigènes, des joueurs qui viennent saluer plusieurs dizaines de fans en train de chanter à pleins poumons... La scène se déroule le 29 août dernier au stade Didier Deschamps. Pour son retour sur les terrains après un an et demi de pandémie, le Baiona FC vient de remporter son premier tour de Coupe de France contre Pau Bourbaki. Une vieille habitude pour ce petit club du Pays basque et ses supporters, présents à chaque match pour pousser derrière les siens., détaille Jon, membre du club, jamais le dernier à souligner l'importance des supporters dans la vie du club :Pour certains matchs à domicile, l'affluence peut dépasser les 100 personnes, venues donner de la voix et aider l'équipe et son emblème, le moustique, en toutes circonstances."Et si on montait un kop ?", replace Lolo la grosse caisse, comme il se décrit lui-même. Batteur, fan de rock et de métal, ce dernier ne raterait un match du Baiona FC pour rien au monde.Mais ce fan des Girondins de Bordeaux n'est pas le seul., rejoue Marion, elle aussi membre du kop depuis la première heure.Pour sa part, Gringo est un habitué du virage sud du Matmut Atlantique et des Ultramarines., se réjouit-il."You'll Never Walk Alone"Un contexte qui a séduit ce travailleur du social :Sur le terrain chaque week-end, Jon abonde :C'est là la principale particularité du Baiona FC : l'ambiance et la proximité au sein du club., reprend Gringo.Il y a quelques années, le club a même tenté de se mobiliser pour l'un des siens.Une identité défendue par un club également à l'origine d'un festival de musique, les « Tontons Bestak » , et qui espère bientôt pouvoir monter une section féminine., détaille Marion, qui a également rencontré son compagnon au sein du kop. Gringo :Une folie qui se propage même sur les routes de la région, au fil des déplacements des deux équipes seniors que compte le club., s'extasie encore Marion. Le tout dans le respect de l'adversaire, bien sûr., rigole Gringo.Mieux : malgré un an et demi sans compétition pour le football amateur, la pandémie n'a pas freiné la passion autour du Baiona FC. Au contraire, la dynamique est repartie de plus belle depuis le début de saison., s'exclame Lolo, ravi de voir de nouvelles têtes venir pousser derrière les joueurs.La période du confinement n'a pour autant pas été facile à gérer pour le club., décrit Jon, fier de son invention.Un autre spécialiste des affluences endiablées de quelques centaines de personnes.