Bafétimbi Gomis est libre de tout contrat

La Panthère ira rugir ailleurs.Bafétimbi Gomis et le club saoudien Al-Hilal ont rompu d’un commun accord le contrat qui les liaient jusqu’au 30 juin prochain. Le buteur français de 36 ans était arrivé à Riyad en août 2018 en provenance de Galatasaray. L’ancien joueur de l’OM, désormais libre de tout contrat, pourrait rebondir dans d’autres pays du Golfe, mais aussi à Fenerbahçe ou Galatasaray, où les supporters plaident vivement pour son retour.En trois ans et demi au sein du club saoudien, Bafé Gomis a inscrit 108 buts en 150 matchs et s’était classé à la troisième place du classement des meilleurs buteurs français en 2021, derrière Mbappé et Benzema avec 33 pions inscrits. Il quitte l’Arabie saoudite en ayant engrangé un paquet de titres : deux fois champion d’Arabie saoudite, vainqueur de la Ligue des champions asiatique, une Coupe du Roi et une Supercoupe. Il avait également été désigné meilleur joueur et meilleur buteur du championnat (24 réalisations) et de la Coupe d’Asie. Al-Hilal avait également participé à la Coupe du monde des clubs en 2019 en tant que représentant asiatique face à Flamengo (défaite 1-3).On espère pour lui qu’il trouvera vite un nouveau club de cœur.