Badiashile envoie Monaco dans le dernier carré

Monaco (3-4-1-2) : L. Badiashile - Glik, Naldo, B. Badiashile (Pelé, 90e) - Henrichs, Faivre (Diop, 73e), Aït-Benasser, Serrano - Tielemans - R. Lopes, M. Sylla (Isidor, 84e). Entraîneur : Thierry Henry.



Rennes (4-2-3-1) : Koubek - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini (Zeffane, 87e) - Grenier, André - I. Sarr, Ben Arfa, Bourigeaud - Siebatcheu (Niang, 73e). Entraîneur : Julien Stéphan.

CG

Stopper l’invincible Stade rennais de Julien Stéphan, telle était la mission d’un Monaco en quête de confiance.Pour la mener à bien, Thierry Henry pouvait compter sur le retour de Rony Lopes , dont la dernière apparition sur un terrain remontait au 2 septembre, et sur la première de Naldo . Mais le défenseur brésilien de 36 ans n’a rien pu faire pour empêcher le show d’un Ben Arfa pourtant très discret à la 30minute de jeu. Après avoir perdu le ballon sur un coup franc à deux, l’ancien Parisien a enrhumé Aït-Benasser et le reste de la forêt monégasque, avant de servir idéalement Bourigeaud, ajustant sereinement Badiashile d’une frappe croisée du droit. Plutôt sévère pour un Rocher appliqué, bien organisé, mais peu dangereux, si ce n’est sur quelques accélérations bien senties de Rony Lopes , tout près de tromper Koubek sur un tir lointain (39).Mais à force de persévérance, l'international portugais a fini par égaliser, coupant parfaitement un bon centre de Serrano après la pause (1-1, 54). Une sanction logique pour des Rennais trop endormis pour s'offrir une seconde période tranquille. Et après ? Beaucoup de déchet technique, peu de frissons une tête de Glik non cadrée (85). Seule une séance de tirs au but pouvait alors renvoyer la poignée de supporters présents à Louis-II à la maison. Et le héros s'appelle incontestablement Loïc Badiashile . Le jeune portier monégasque a stoppé les tentatives de Ben Arfa, Zeffane et Da Silva , et s'est même permis de finir le travail en transformant la sienne au terme d'une séance interminable (8-7).Direction le dernier carré pour Monaco . Mission accomplie.