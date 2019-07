Baba Junior : « Quand Kylian a répondu, j'ai sauté partout »

C'est la belle histoire de cette fin de semaine. À 8 ans, Baba Junior a profité du fait que sa soeur était en train de prendre sa douche pour lui chiper son téléphone, et envoyer un message vocal à Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé mon rêve c’est de te rencontrer, j’habite à Villers-le-Bel, je m’appelle Baba Junior. » La grande soeur, morte de rire, a publié le message de son petit frère sur Twitter, et quelques centaines de retweets plus tard, Kylian Mbappé à répondu, invitant Baba Junior aux Camps des Loges. On a donc posé quelques questions au petit garçon, forcément fou de joie.

Je vais me laver, je reprends mon tel je vois mon frère il a envoyé ça à Kylian Mbappé.. mais?????? pic.twitter.com/TRlkaCstif — Kdyadddddan . ❤️?? (@_cessK95) July 18, 2019

Hey Baba Jr ? Et si on s’organisait une petite rencontre au Camp des Loges à mon retour de Chine...ça te dis ? ??‍♂️ https://t.co/kae9B3ZzuG — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2019

Propos recueillis par Claude-Alain Renaud

Ma sœur est partie prendre une douche, j’ai pris son téléphone, je suis allé sur son Instagram et je me suis dit que j’allais aller sur le compte de Kylian Mbappé pour lui envoyer un message. Je l’ai vraiment fait en cachette c’est pour ça que je chuchotais. Ma sœur est revenue, et a repris son téléphone, sauf qu’elle a vu le message vocal que j’ai envoyé. Au début elle voulait mettre sur Snapchat, finalement elle a mis sur Twitter. Mais elle ne savait pas que ça allait prendre autant d’ampleur, son téléphone il faisait que sonner.Je suis allé sur Google, j’ai tapé Kylian Mbappé et j’ai regardé tout les trucs qu’il a fait, j’ai tout lu. Du coup j’ai tout retenu et j’ai fait le message vocal.Oui, depuis trois ans. J’aime Kylian Mbappé depuis qu’il est au PSG mais je l’aimais déjà quand il était à Monaco. J’étais trop content quand la France a gagné la Coupe du monde avec lui.Son agilité, sa précision, ses tirs, ses passes, sa célébration. Tout. L’année prochaine je m’inscris dans un club de foot, je veux jouer attaquant et être comme lui.Franchement ? J'ai sauté partout !J’aime bien Neymar et Angel Di Maria. Cette année ils vont gagner la Ligue des champions.J’espère qu’il va rester, je ne veux pas qu’il parte.Oui, c’est sûr et ça me dérange. Je pense que quand j’ai envoyé ce message, tout Twitter a retweeté. Mais ils ne vont pas le faire avec tous les enfants.Oui. Je suis le numéro un ().