Bodø/Glimt remporte le premier round face à Zagreb

Bodø/Glimt (4-3-3) : Haikin - Sampsted, Amundsen, Hoibraaten, Wembangomo - Vetlesen, Hagen (Gronbaek, 82e), Saltnes - Mugisha (Koomson, 81e), Salvesen (Espejord, 68e), Pellegrino. Entraîneur : Kjetil Knutsen.



Dinamo Zagreb (4-2-3-1) : Livaković - Ristovski, Sutalo, Lauritsen, Ljubicić - Ademi, Misić - Spikić (Ivanusec, 46e), Baturina (Gojak, 77e), Orsić (Emreli, 69e) - Drmić (Petković, 46e). Entraîneur : Ante Čačić.

AF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pep Knutsen a encore frappé.Double-champions en titre, leaders de leur championnat et sensation de Ligue Europa Conférence l'année dernière : les Norvégiens de Bodø/Glimt continuent leur ascension. Alors qu'ils sont assurés d'être qualifiés au moins en phase de groupes de Ligue Europa, les hommes en jaune peuvent rêver d'une première participation en C1 après avoir remporté le barrage aller face au Dinamo Zagreb (1-0). La partie est serrée, dès le début. Mais la ferveur des 10 000 spectateurs de l'Aspmyra Stadion, combinée au talent du jeune Pellegrino, auront raison des résistances croates. À la réception d'un centre de Mugisha, le meilleur buteur de l'Eliteserien vient donner l'avantage à son équipe, de la tête au milieu de trois défenseurs statiquesLa seconde période est plutôt à l'avantage des visiteurs, pourtant lesparaissent impuissants devant le but. Quand l'heure semble venue de faire la différence, le joli but pleine lucarne de Petković est annulé pour une position de hors-jeu (71). L'attaquant croate mitraille les cages d'Haikin, sans succès (86). Les Norvégiens reculent de plus en plus, et le coup de sifflet final arrive à point nommé. L'avantage est court, ce qui promet une deuxième manche disputée, à Zagreb, la semaine prochaine.Ante Čačić n'a plus qu'à appeler José Mourinho pour savoir comment inverser la tendance face aux