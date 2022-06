Aymeric Laporte inaugurera un stade à son nom pour le centenaire du SU Agen

TT

Retour aux sources. Le 8 juillet prochain, Aymeric Laporte sera l'invité d'honneur de la garden-party du SUA Foot, dans le Lot-et-Garonne. Une fête prévue pour les 100 ans du club et qui inaugurera le nouveau nom de l'enceinte sportive : le stade Aymeric-Laporte. Un geste symbolique, puisque c'est dans la région et plus précisément au sein du club que le défenseur de Manchester City a signé sa première licence de football avant d'y évoluer pendant neuf ans. Au programme, dîner champêtre, guinguette, DJ Kamel au milieu et feux d'artifice pour l'anniversaire du club. Lors de cette manifestation ouverte à tout le monde, d'autres célébrités seront présentes aux côtés d'Aymeric Laporte, sans pour autant que l'on sache de qui il s'agit, en dehors d'Élie Baup. Personne ne sait non plus en quelle langue le défenseur fera son discours.