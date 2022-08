Axel Disasi, toujours debout

Lorsque Axel Disasi débarque à l'AS Monaco en 2020, c'est pour intégrer la rotation. Profitant des blessures et méformes de ses concurrents, il goûte rapidement au onze de départ. À l'image de sa carrière, l'ancien Rémois, qui devrait à nouveau être titulaire ce mardi soir face au PSV, n'a désormais plus rien d'un choix par défaut.

« En l'espace d'un an, il est passé des U17 à la Ligue 2. »

Mature sans être majeur

« Il s'est métamorphosé, c'est un autre joueur que je vois »

Capitaine courage

Par Florian Porta

19 mai 2021, alors que l'armoire à trophées de l'AS Monaco prend la poussière depuis 2017, la joyeuse bande emmenée par Niko Kovač défie le PSG en finale de la Coupe de France. À la clef, la possibilité de valider une impressionnante deuxième partie de saison des Rouge et Blanc. Un espoir vite balayé par Axel Disasi qui, d'un contrôle manqué, offre l'ouverture du score aux Parisiens. Complètement carbonisés et à court d'idées, les joueurs du Rocher ne reviendront pas (défaite 2-0) . Douze mois plus tard, la poussière est toujours là mais l'ancien Rémois a troqué son costume de fossoyeur pour endosser celui de patron de la défense monégasque. Une habitude pour celui qui ne cesse de gravir les échelons et qui tentera d'aller encore plus haut face au PSV ce mardi soir. Buteur au match aller face aux Néerlandais et auteur d'une prestation pleine d'autorité samedi à la Meinau , Axel Disasi a le vent en poupe. Tout n'avait pourtant pas idéalement démarré pour le défenseur de 24 ans. Après avoir été refusé au centre de formation du PSG, il atterrit à l'académie du PFC où Mathieu Lacan, alors entraîneur des U19 le récupère très vite :. Douze mois plus tard, le voilà qui enfonce la porte de l'équipe première., rembobine Hervé Lybohy, son ancien coéquipier au PFC.Question terrain, le jeune Français ne blague pas lorsqu'il débute.(le 11 décembre 2015, NDLR)"Encadre le petit jeune", se rappelle l'ancien joueur d'Amiens.Une première réussie qui n'étonne pas celui qui est aujourd'hui directeur adjoint du centre de formation des pensionnaires de Charléty :Et lui a permis de passer du rôle de troisième roue du carrosse de la défense monégasque à celui de pilote. En témoignent ses 45 apparitions la saison passée contre seulement 34 et 37 pour ses deux concurrents, Benoît Badiashile et Guillermo Maripán, tous les deux supplantés par leur surpuissant collègue.En revanche, le natif de Gonesse étonne par son leadership nouveau., abonde Mathieu Lacan. Hervé Lybohy valide :. Pourtant, dès son arrivée, ou presque, Niko Kovač n'hésite pas à le placer parmi les vice-capitaines. Un statut qu'il a conservé avec l'arrivée de Philippe Clement - il portait d'ailleurs le brassard face au RCSA en l'absence de Wissam Ben Yedder - preuve de la confiance accordée par ses coachs, mais aussi de sa capacité à fédérer.Une capacité sublimée par cette volonté permanente de montrer l'exemple et de ne jamais baisser les bras., rembobine Thomas Fontaine qui a évolué à ses côtés à Reims, une autre étape qu'il a brillamment validée dans sa carrière. En plus de l'entraînement, cette rage se perçoit assez aisément sur le terrain, à l'image de cette fin de match contre le PSV où il s'est véritablement arraché pour égaliser. Une détermination communicative qui pourrait bien permettre aux Monégasques de ressortir vainqueur de ce duel qui les attend sur la pelouse du Philips Stadion. Et qu'importe le résultat de ce match face au PSV, une seule certitude : s'il y en a dix assis, l'ancien Rémois sera le seul debout, prêt à repartir au combat.