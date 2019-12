Avoir le Sancho

Il a éconduit Pep Guardiola et tourné le dos à la Premier League. À même pas 20 ans, Jadon Sancho met le feu sous les couleurs du Borussia Dortmund et a prouvé qu’un autre destin était possible pour les jeunes footballeurs anglais.

Par Nicolas Jucha

Article initialement paru dans SO FOOT CLUB #54



» Le 17 mars 2019, en conférence de presse, Pep Guardiola la jouait cool et détendu. «» Mais au fond, l’un des meilleurs techniciens au monde l’a toujours en travers de la gorge, car un gamin de 17 ans lui a dit « no » à l’été 2017. Ce gosse, c’est Jadon Sancho, membre de l’académie de Manchester City pendant deux saisons, et qui, plutôt que de cirer le banc du cador de Premier League et d’attendre son heure, a décidé d’aller voir dans la Ruhr si l’herbe y était plus verte. Coup gagnant : à 19 ans, le natif de Londres est désormais titulaire au Borussia Dortmund, a terminé meilleur passeur de Bundesliga en 2018-19, joue la Ligue des champions, a intégré l’équipe d’Angleterre et y a même inscrit ses deux premiers buts en septembre, face au Kosovo (5-3).Le phénomène Sancho prend forme à Kennington, au sud de la capitale britannique. Sur place, de nombreux terrains où s’exprimaient le prodige ont fermé, faute d’entretien. Des surfaces dures, où il était interdit de tacler. «» , se souvient le prodige. Une adversité qui construit son style : dribbles, petits espaces, mouvement et évitement. Son profil attire les regards des recruteurs de Watford, qui lui proposent d’évoluer dans le nord de Londres alors qu’il n’a pas sept ans. Son entourage le met face à ses responsabilités :‘Si tu es vraiment sérieux par rapport au football, il va falloir que tu fasses des sacrifices.’» Ses parents affrontent plusieurs fois par semaine les embouteillages londoniens pour traverser la ville du sud au nord. Jusqu’à ce que Watford l’intègre à un programme scolaire pour qu’il réside la semaine à Harefield, l’académie des Hornets.» , explique Dave Godbley, dans un reportage TV sur la nouvelle star. «: ‘On tient un gamin spécial, un wonderboy.’» Entraîneur des U13, Louis Lancaster se souvient du premier contact visuel : «» Du moins, s’il avait été un joueur lambda. «À l’époque, ce n’est pas sur les pelouses, mais en dehors que Sancho souffre. «(à Harefield, ndlr)‘C’est ça ou retourner chez toi.’Pas étonnant de le voir rallier le nord de l’Angleterre quand Manchester City, profitant du Under the Elite Player Performance Plan (EPPP), recrute le prodige contre une indemnité dérisoire de 60 000 livres plus bonus. Selon Micciche, aujourd’hui à l’académie d’Arsenal, le jeune dribbleur passe un nouveau cap grâce à ce changement d’univers. «» Mais briller chez les jeunes n’offre pas un accès direct aux pelouses de Premier League, comme en convient Steve Cooper, sélectionneur de Sancho pendant l’Euro et le Mondial U17 en 2017. «» D’où cette décision, à la fin du mercato 2017, de rejoindre le Borussia Dortmund contre un chèque de 10 millions d’euros, bonus compris.» , assume simplement le gamin, qui répète à l’envie être «» . L’adaptation en Allemagne nécessite de renoncer à la fin du Mondial U17, car « son club comptait sur lui en équipe première de suite » , souligne Steve Cooper.Louis Lancester n’est pas spécialement étonné par le plan de carrière : «» En Allemagne, dans une ville dont il apprécie le calme – «» –, Jadon Sancho vit avec son paternel Sean. «» La glace a été brisée depuis bien longtemps, même si le prodige ne veut pas minimiser la difficulté de l’adaptation en Bundesliga : «En deux saisons, celui qui admirait Ronaldinho enfant, mais prend aujourd’hui Raheem Sterling et Marco Reus pour modèles, est devenu un titulaire indiscutable en Allemagne. Et l’un des joueurs les plus prometteurs de la planète football.» , analyse a posteriori Dan Micciche, admiratif. «» Comme sa capacité à faire le job au poste de milieu offensif droit, «» . Mais comme le dit Steve Cooper, «» . Un footballeur façonné dans la rue et qui l’assume : «Or, le prodige n’a pas fini de grandir. Dan Micciche voit en lui «» . À condition d’atténuer ses faiblesses, notamment dans les duels et le replacement défensif, et «» , affirme Lancaster. Plus terre à terre, Micciche parle d’un travail individuel, notamment sur les coups de pied arrêtés : «» Steve Cooper, lui, espère surtout que son ancien protégé va prendre le temps de confirmer : «Mais plus que la trajectoire personnelle du gamin, c’est son impact sur l’ensemble du football anglais que le sélectionneur des U17 anglais voit en très grandes lettres. «» Il aura fallu que le plus grand talent s’en aille pour que les consciences s’éveillent.