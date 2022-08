Virgil van Dijk, Red comme un piquet

Battu par Manchester United à Old Trafford lundi (2-1), Liverpool n'a toujours pas gagné un seul match en Premier League et accuse déjà un retard de sept points sur Arsenal. Le pire début de saison sous l'ère Klopp. Plus inquiétant encore, la défense des Reds est loin d'être gage de sérénité pour la suite de la saison. Et pour faire mijoter le tout, c'est bien Virgil van Dijk qui inspire le moins confiance. Après une saison 2021-2022 en grande pompe, le colosse des Scousers enchaîne les déconvenues. Jusqu'à finir en patineur artistique sur la toile.

Mauvaise habitude

I’m in tears. Van Dijk has been cooked today pic.twitter.com/rMLqkHLcsU — ⁹ 8x (@ErlingRoIe) August 22, 2022

Quid de défendre les bras croisés ?

(James Milner)C’est le regard en berne, peut-être légèrement gêné et l'amertume au bord des lèvres, que Jürgen Klopp est revenu sur le premier but de Manchester United dans le derby de ce début de semaine (2-1) . Poussé à revenir sur le choix défensif étonnant de Virgil van Dijk, préférant rester immobile à deux mètres des buts d’Alisson plutôt que de monter sur le feu follet mancunien, le tacticien allemand a tourné sept fois sa langue dans sa bouche avant de tenter d’expliquer cette séquence en conférence de presse. En même temps, l’entraîneur desn’a jamais été autant interrogé sur les déboires de son colosse.Après un peu plus de deux semaines de compétition, Klopp a sans doute compris qu’il allait devoir s’y habituer. Bougé par Aleksandar Mitrović à Craven Cottage lors de l’entrée en lice de Liverpool dans l’élite anglaise le 6 août dernier (2-2) , Van Dijk avait même permis à Fulham de prendre les devants en seconde période à la suite d'une intervention tardive qui a coûté un penalty aux. Les mains dans les poches, Klopp avait tranquillement botté en touche face aux journalistes à l’issue de la rencontre : Face à Crystal Palace lors de la deuxième journée (1-1) , le défenseur néerlandais n’était pas non plus exempt de tout reproche sur l’ouverture du score des. Loin de Wilfried Zaha au terme de la contre-attaque parfaitement menée par Eberechi Eze, Van Dijk n’a pas fermé l’espace et a laissé l’attaquant ivoirien tenter sa chance. Là aussi, lea préféré s’attarder sur l’efficacité redoutable des joueurs de Patrick Vieira :Après ces premières journées, Van Dijk a donc finalement réussi à s’attirer la foudre de son entraîneur. En plus de celle de James Milner, furieux après l’ouverture du score, qui n’a pas hésité à remonter les bretelles de son coéquipier après la réalisation de Jadon Sancho., peut-on lire sur les lèvres du vieux brisquard. Jamais autant décrié sur le plateau des chaînes de télévision britanniques depuis son arrivée sur le bord de la Mersey, Van Dijk est aussi vite devenu la tête de Turc de nombreux supporters sur les réseaux sociaux. Jusqu’à devenir celui qui préfère les statistiques individuelles aux résultats collectifs.Si certains pointent du doigt une possible nonchalance du défenseur de 31 ans, trop sûr de lui dans ces moments décisifs, d’autres estiment qu’il ne souhaite pas prendre le risque de se jeter sur le joueur adverse et ainsi ne pas avoir à jouer un duel qu'il pourrait perdre, dans le but de garder ses statistiques intactes. Deux visions du problème qui frôlent presque le ridicule, mais qui permettent de soulever quelques inquiétudes, réalistes cette fois-ci, sur le début de saison de Van Dijk. Dribblé à cinq reprises lors de ses 34 apparitions en Premier League la saison dernière, lea déjà été dépassé par deux fois lors de ses trois premiers matchs. Une statistique qui s’ajoute à la terne prestation du principal concerné à Old Trafford ce lundi : deux tentatives d’interceptions manquées, une faute concédée et donc cette apathie sur le premier but.Van Dijk n’est toutefois pas le seul responsable sur l’ouverture du score mancunienne. Dans le fond, il est même le seul joueur à ne pas plonger sur la feinte de frappe de Jadon Sancho. Et c’est précisément au moment où l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund n'avait pas encore eu l'occasion d'évaluer pleinement les différentes options qui s’offraient à lui que le Néerlandais aurait dû presser, fermer l’angle, et tout faire pour perturber Sancho. Mais alors quel est le joueur de Liverpool le plus fautif, si ce n’est les deux ? Milner ou Van Dijk ? Est-il préférable de se jeter sans scrupule sur le porteur de balle à quelques mètres de ses propres cages ou de rester attentiste ? Chacun sa vérité, bien que tout le monde s’accordera à dire que quand Van Dijk joue mal, Liverpool va mal. Et dans des rangs touchés par les blessures en ce début d’exercice 2022-2023 – qui ont notamment poussé Klopp à aligner trois charnières différentes lors des premières rencontres –, le pilier de la défense desa tout intérêt à élever son niveau de jeu. Auquel cas la machine de Klopp pourrait patiner.