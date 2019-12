Bensebaini, la conquête spéciale

Avec un doublé improbable contre le Bayern Munich, dont un penalty dans le temps additionnel, Ramy Bensebaini a gagné les coeurs des supporters du Borussia Mönchengladbach, samedi après-midi. Une prestation idoine pour confirmer son nouveau statut de titulaire chez le leader de Bundesliga et valider une thèse : en 2019, l'Algérien est bien touché par la grâce.

Une question de temps

2019, année fantastique

Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il faut imaginer la tête des supporters de Mönchengladbach quand ils ont vu Ramy Bensebaini s’emparer du ballon. 90minute de jeu : le Borussia vient d’obtenir le penalty de la gagne contre le Bayern Munich , une occasion pour le surprenant leader de reléguer le tenant du titre à sept longueurs. Tout le monde s’attend à voir Marcus Thuram ou Breel Embolo assumer la lourde responsabilité. Mais non, c’est bien le latéral gauche, déjà auteur du but égalisateur et titulaire pour la cinquième fois seulement en Bundesliga, qui prend les choses en main. Les explications du principal intéressé : «» Sauf que la scène aurait pu ne jamais exister. «, s’est marré Bensebaini au micro deaprès la rencontre.(le gardien remplaçant sur le banc,Pas le meilleur moyen de se mettre en condition pour un tel moment. Surtout que l’international algérien n’avait encore jamais été désigné pour tirer un penalty en plein match dans sa carrière. Imaginez le défi : réussir sa grande première face à un portier de la trempe de Neuer. Une sacrée montagne. «, a admis le défenseur.(il fait un geste de la main)» Et c’est ce qu’il a fait. Sans trembler, Bensebaini a frappé en force à gauche du gardien, comme lors de la séance de tirs au but en finale de Coupe de France en avril dernier, faisant littéralement exploser le Borussia-Park. Ramy, bienvenue dans la famille.Et voilà un premier doublé dans la carrière de Bensebaini, qui plus est pour renverser le Bayern Munich et permettre à Gladbach de conserver son fauteuil de leader. Qui aurait pu imaginer un tel scénario avant le choc de cette 14journée ? Pas grand monde, vu les débuts difficiles de l’international algérien dans son nouveau club. Arrivé du Stade rennais contre huit millions d’euros cet été, le natif de Constantine a redécouvert les joies d’une concurrence qui n’existait pas à son poste à Rennes. La faute aux bonnes performances d'Oscar Wendt, international suédois de 34 piges et chez lesdepuis 2011 (260 matchs). Résultat, Bensebaini a dû se contenter de grignoter quelques miettes en championnat (4 titularisations avant samedi), tout en devant faire ses preuves en Ligue Europe (5 apparitions, 3 comme titulaires). «, présentait l'entraîneur Marco Rose fin octobre devant la presse.» Manque de pot.Mais depuis quelques semaines, les choses ont changé. Dans l'esprit de Rose, Bensebaini s'impose presque comme le nouveau titulaire depuis son match contrasté contre le Werder (3-1) - un but marqué de la tête et une expulsion en fin de partie -, le 10 novembre dernier. Après avoir purgé sa courte suspension, l'Algérien s'était déjà remis la tête à l'endroit le week-end dernier contre Fribourg (4-2) , avec une passe décisive pour Thuram et une première apparition dans l'équipe-type du célèbre. Et voilà son coach sous le charme : «» Ceux qui suivent le bonhomme depuis plusieurs années savent qu'il peut passer du chaud au froid (ou l'inverse) dans une même rencontre, sans prévenir. Avant son coup de tête à l'heure de jeu contre le Bayern, le double buteur avait d'ailleurs beaucoup subi défensivement. Mais depuis le début de cette année 2019, Ramy Bensebaini ne peut s'empêcher d'écrire l'histoire.Dans quelques jours, le défenseur bouclera une année historique, marquée par un huitième de finale européen et surtout deux trophées : le premier titre du Stade rennais depuis 48 ans en Coupe de France et le deuxième sacre de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des nations après celui de 1990. Visiblement, le porte-bonheur Bensebaini a maintenant filé le virus de la gagne à Mönchengladbach. «, s'est-il réjoui au micro de beIN Sports samedi.» Une première victoire pour celui qui avait légèrement hésité à poser ses valises en Allemagne l'été dernier.À seulement 24 ans, le défenseur n'est même pas certain de revivre une période aussi dorée dans sa carrière, mais une chose est sûre : il n'aura plus jamais peur des grands moments. Mieux, il raffole des matchs importants. Entre son but lors du retour à Séville avec Rennes et le pion de qualification en demi-finale de Coupe de France contre Lyon , son bilan depuis le début de l'année civile donne le vertige. En finale contre le PSG, il avait remobilisé à lui tout seul les Rennais à 0-2 en se chauffant avec Kylian Mbappé, avant de faire preuve de sang froid face à Areola sur le cinquième tir au but breton. Même son de cloche avec l'Algérie, en quarts de finale de la CAN contre la Côte d'Ivoire , quand il avait été le premier à se présenter au point de penalty pour la séance fatidique. Bensebaini n'est pas du genre à se cacher, même s'il n'a pas hésité à lâcher un poncif dans les coulisses du Borussia-Park : «» Ça tombe bien, il connaît la formule.