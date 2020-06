Avec ses U17, Rostov encaisse dix pions à Sotchi

85

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les minots de Rostov ont pris une rouste.Rongé par six cas de Covid-19 au sein de son effectif , obligeant le club à envoyer son équipe U17, Rostov (4) a pris la plus grosse gifle de l'histoire du championnat russe ce vendredi soir, sur la pelouse de Sotchi (10-1). Dix buts dans la tronche, et un revers difficile à encaisser, puisque les locaux avaient refusé de reporter cette rencontre, sans que la Fédération russe ne bouge d'un iota.Avec une moyenne de 17,1 ans et quatorze joueurs de 17 ans ou moins dans son groupe, Rostov a pourtant ouvert le score dès la toute première minute de jeu, grâce au prépubère Roman Romanov, capitaine des moissonneurs jaune et bleu ce vendredi. Mais derrière, les buts se sont enchaînés, et rien n'a pu arrêter l'équipe de Giannelli Imbula, qui a joué ses toutes premières minutes de jeu avec Sotchi.Inutile de demander, il n'a pas marqué.