Avec ses oreillettes, Nagelsmann veut tuer le foot

Après la Coupe du monde tous les deux ans défendue par Arsène Wenger, c’est au tour de Julian Nagelsmann de s’inviter au bal des idées de merde pour le ballon rond du futur. La contribution de l’entraîneur du Bayern Munich ? Équiper les joueurs d’une oreillette. Oui, oui : comme dans le vélo. Nein, danke.

On n'est pas fait pour s'entendre

Le peloton en perd les pédales

Par Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Red Bull donne des ailes, mais apparemment cela donne aussi de drôles d'idées. Après la dernière sortie de Julian Nagelsmann, désormais sur le banc du Bayern Munich après deux saisons au RB Leipzig, on peut au moins se poser la question. Et pour cause : dans des propos rapportés par, l’entraîneur génial de 34 ans a soumis sa dernière chimère., ce n'est pas la meilleure. Le projet ? Équiper les joueurs - ou au moins un d'entre eux - d’une oreillette afin de pouvoir communiquer plus facilement avec le staff technique comme au football américain, où le quarterback et un joueur défensif possèdent une oreillette dans le casque., développait le coach bavarois.C’est en discutant avec Andy Reid, entraîneur des Kansas City Chiefs (vainqueur du Super Bowl 2020 après 21 ans sans rien gagner) que Julian Nagelsmann a eu cette révélation., regrette Nagelsmann, repensant certainement au calme de la Red Bull Arena. Et le Bavarois de conclure :Parle pour toi, Juju. Tout le monde n'est pas de cet avis et, d’ailleurs, le règlement de la FIFA interdit (pour le moment) cette pratique. Déjà, difficile d'imaginer comment un footballeur pourrait porter un tel dispositif sans être gêné, ne portant pas de casque comme son cousin d'Amérique. Et puis comment déterminer quel joueur serait muni du micro ? Le capitaine ? Et s’il s’agit du gardien, doit-on ensuite le doter d'un mégaphone ? En dehors de ces considérations, le recours à l’oreillette dans le football tuerait surtout toute prise d’initiative spontanée des joueurs.L’argument principal de Nagelsmann, c’est en effet de pouvoir mettre plus de tactique, de pouvoir réagir plus vite à l’imprévu. Ce qui correspond finalement bien à notre société d’immédiateté. Le port de l’oreillette reviendrait donc à tuer l’instinct des joueurs, à les déshumaniser, autant par la robotisation qu’implique l’oreillette que par la privation de liberté d’entreprendre. Fini les joueurs qui prennent en main le sort d’un match en dépit des consignes du coach : de son banc, le technicien n’accepte plus de ne pas avoir le contrôle permanent des évènements. Irrespectueux envers les joueurs, cela le serait aussi envers les supporters. Déjà réduit à peau de chagrin par le foot business, le rôle des tribunes se limite aujourd’hui au bruit qu’elles engendrent et à leur capacité de déstabilisation. S’user les cordes vocales est autant une façon de pousser les siens que de perturber les adversaires, et c’est un droit du supporter qu’une paire d’AirPods ne peut entraver. Si micro il doit y avoir sur un terrain, qu’on commence par en mettre sur les maillots des arbitres pour qu'ils soient entendus par les téléspectateurs. Et puis toutes les innovations ne sont pas bonnes à prendre, non ? Par exemple, qui disait en novembre 2020 :après une défaite contre le PSG à la suite d'un péno ? Bingo : Julian Nagelsmann.Pour étayer son propos, l’entraîneur bavarois invoque donc l’exemple du football américain. Qu’en-est il vraiment de cette pratique ? En vérité, elle n’a rien de nouveau, puisqu'elle remonte à 1956, mais est rapidement interdite par la Ligue, qui y voit une pratique de tricheurs. Ce n’est qu’en 1994 que la NFL, en quête perpétuelle d’excellence et de spectacle, autorise l’utilisation de l’oreillette dans le foot américain. Concrètement, cela concerne le quarterback et un défenseur de l’équipe qui peuvent recevoir des consignes, mais pas répondre en retour. Le tout grâce à un casque spécial. Mais l’exemple le plus connu reste évidemment le cyclisme, où l’utilisation des oreillettes s’est généralisée depuis 1994. Avec des résultats mitigés. Depuis, le débat revient régulièrement dans le peloton : faut-il continuer dans cette voie ou non ?Un des avantages indéniables du petit bout de fil auditif, c’est la sécurité pour les coureurs sur des routes qu’ils ne connaissent pas. Un joueur de football a-t-il lui besoin de se voir indiquer la direction à prendre sur une pelouse ? On espère que non. Le point qui cristallise les critiques dans le monde du vélo, est que la généralisation du port de l’oreillette a donné naissance à des courses cadenassées, stéréotypées et donc moins spectaculaires. L’oreillette est un tue-l’amour qui place le pragmatisme au-dessus du romantisme, le résultat au-dessus de l’émotion, de l'intuition. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter Stephen Roche, vainqueur du Tour 1987, qui disait il y a quelques années :Autre sortie, même point de vue :, pestait Marc Madiot dans les colonnes du. Une posture qu’on retrouve chez beaucoup d’acteurs du cyclisme, y compris chez le sélectionneur des Bleus, Thomas Vœckler, jamais le dernier à balancer son oreillette en pleine course pour se libérer de ce joug. Même notre cher champion du monde, Julian Alaphilippe, défend le droit à la spontanéité. Et ses résultats parlent pour lui. La vérité, c’est que l’oreillette apporte autant de sécurité aux coureurs que d’ennui aux spectateurs. Déjà de plus en plus prévisible, le football n'a pas besoin d'un nouvel outil pour devenir encore moins surprenant. Même Daniel Bilalian, directeur des sports de France Télévisions, le disait en 2009 :Les oreillettes, pire que le dopage : voilà le danger qui guette si la prophétie de Nagelsmann se concrétise.