Avec sa friperie, le CA Paris 14 la joue éco-solidaire

Devenir un espace de sensibilisation aux enjeux environnementaux, voilà un des objectifs du Club Athlétique Paris 14. Lauréat du Prix Kipsta du Vrai Foot Day, qui récompense le meilleur projet autour du développement durable, le club francilien organise ce samedi sa propre friperie. Afin de donner une seconde vie aux équipements sportifs, et permettre aux familles modestes d’en acquérir à moindres frais.

Le Paris du développement durable

Green control

La friperie se tiendra au stade Didot ce samedi 10 octobre de 11h à 15h.

Par Maxime Renaudet

Propos recueillis par MR.

Le CA Paris 14 n’est décidément pas un club comme les autres., raconte Eddy Chauvin, à la fois responsable de la section jeunesse et du développement éducatif. Déjà très engagé auprès des jeunes, notamment à travers le Plan d’investissement compétences (PIC), qui vise à aider les joueurs du club en difficulté à intégrer le monde du travail, le club du 14arrondissement a décidé de sensibiliser ses licenciés au développement durable. Le point d’orgue de cette initiative encore rare dans le football amateur français aura lieu ce samedi 10 octobre au stade Didot, dans le cadre du Vrai Foot Day, avec une friperie sportive, solidaire et totalement inédite.Durable, le CA Paris 14 l'est déjà depuis plus d'un siècle puisqu'il a été créé en 1897. Depuis, il est devenu une association motrice au sein du 14arrondissement de la capitale., rembobine Juliette Honoré, ancienne joueuse et actuelle bénévole du club.C'est dans cette lignée que Juliette et plusieurs membres du club ont mis sur pied l'an dernier une cellule de réflexion autour du développement durable., ajoute-t-elle.Un pas en avant qui n'a pas été facile pour tout le monde selon Eddy, également responsable du développement des nouvelles pratiques :Qu'importe, le CA Paris 14 a décidé d'enclencher la seconde.Ce passage à la vitesse supérieure a été orchestré par ladu club qui a eu l'idée d'organiser une friperie d'équipements sportifs., précise Juliette, avant d'en dire davantage concernant la démarche entreprise par le club de la capitale.Pour ce faire, le club a lancé un appel aux dons auprès de ses plus de 800 licenciés, qui ont eu presque deux semaines pour faire leurs fonds de placard et se débarrasser de leurs équipements trop petits ou inutilisés. Ensuite, le CA Paris 14 s'occupera de revendre les survêtements, chaussures, shorts, maillots et chaussettes qui auront été déposés au club-house. Ce n'est pas tout, puisque les gens qui viendront le jour même avec des équipements pourront faire une sorte de troc en choisissant quelque chose parmi ce qui sera proposé par la friperie du club francilien. Donner une seconde vie aux équipements sportifs, permettre aux familles des joueurs de s'en procurer à moindre coût, et sensibiliser les membres du club au développement durable, voilà donc les objectifs de cet événement., rajoute Juliette.Ça tombe bien, la marque française Kipsta, qui a décerné au club son prix du développement durable, s'est engagé à ce que 100% de ses produits soient éco-conçus d'ici 2026.