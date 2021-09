Avec le Mou, la Roma en pleine bourre

Après un début de championnat canon, la Roma entre dans le vif du sujet ce dimanche avec un derby à gagner face à la Lazio. Le premier gros test pour les Giallorossi de José Mourinho, d’autant qu’ils devront composer sans leur plus belle étoile en la personne de Lorenzo Pellegrini. De quoi voir réellement ce que la Louve a dans le ventre.

Le Special One version calme

La vie sans Lorenzo Pellegrini

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On joue la 91minute de ce Roma-Sassuolo lorsque Stephan El-Shaarawy, sorti du banc, fait exploser la Curva Sud du stadio Olimpico d’un bel enroulé poteau rentrant. L’ambiance est électrique, c’en est trop pour José Mourinho. Pour sa 1000sur un banc de touche, le technicien portugais ne pouvait pas rêver plus beau dénouement. Sur l’instant, le Mou n’a que faire du fait que la totalité du match n’ait pas été maîtrisée, que son portier et compatriote Rui Patrício ait réalisé des miracles. Non, ce qui compte, c’est ce rugissement. Celui de la victoire, celui qui le transcende vraiment. Quand le Mou se met à galoper comme Forrest Gump pour aller fêter ce final grandiose, on n’ose imaginer ce que le derby de ce dimanche face à la Lazio pourrait lui procurer comme émotions.Depuis qu’il a vidé ses cartons dans la Ville Éternelle, José Mourinho est un homme différent. Moins dans la provocation, moins cinglant et surtout très calme. Il faut dire que depuis le coup d’envoi des matchs officiels de la Roma, il y a de quoi être serein : après huit rencontres, son équipe en a remporté sept et n’a chuté que sur la pelouse du Hellas au terme d’un match diaboliquement enlevé (3-2). Pour le moment, son groupe répond présent, que ce soit sur le terrain ou à la salle de sport où des enceintes crachent des morceaux d’AC/DC. Emerson, aujourd’hui à l’OL et passé par la Roma, est objectivement sous le charme :, racontait dans les colonnes de lale champion d’Europe.Cet objectif, ne comptez en tout cas pas sur lui pour en parler., clamait ledevant les journalistes.Souvent séduisante, quelquefois absente, l’AS Roma siglée Mourinho bénéficie également d’un sang neuf bienvenu après trois saisons où elle n’a su terminer au-delà de la cinquième place. Avec les arrivées, entre autres, de Rui Patrício, du talentueux international ouzbek Eldur Shomurodov et surtout duanglais Tammy Abraham, chopé à Chelsea pour 40 millions d'euros, la Roma a enflammé le mercato, mais surtout effectué ce saut qualitatif sans se délester de ses cadres. Et forcément, ça se voit.Pour avoir davantage de certitudes sur l’épaisseur que peut prendre cette Louve, rien de mieux qu’un derby face à la Lazio de Maurizio Sarri. Un duel au sommet dans la capitale italienne qui se fera sans Lorenzo Pellegrini. Le Romain de naissance, capitaine et maillon essentiel du collectif, est suspendu à la suite de son rouge reçu dans les dernières minutes du match face à l’Udinese. Une absence de poids tant comptablement (6 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison) que dans le jeu, une analyse que partage Rudi Garcia pourSans lui, la Roma devra compter sur Jordan Veretout, sur Henrikh Mkhitaryan et sur les présents. Ce Roma-Lazio, avant un mois d'octobre épicé où la Louve affrontera la Juve, Naples et Milan, est bien plus qu’une entrée avant un menu gourmand. C’est unà gagner, et Jordan Veretout au micro de TF1 le répétait :Maintenant, place aux gladiateurs.